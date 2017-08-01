Новые руководители назначены в медучреждениях Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проведен ряд назначений руководителей медицинских организаций города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление здравоохранения.

Руководителем Детской городской клинической инфекционной больнице назначен Сералин Ержан Болатбекович - магистр делового администрирования, врач организатор высшей категории, Лучший менеджер здравоохранения города Алматы 2013 года, возглавляемая им поликлиника по рейтингу Министерства здравоохранения Республики Казахстан признана лучшей поликлиникой республики. Имеет опыт работы и руководства стационаром и поликлиникой. Бывший глава ДГКИБ Канат Тосекбаев стал руководителем Западно-Казахстанского областного управления здравоохранения.



«По ряду поликлиник города руководителями по итогам 2016 года и 6 месяцев 2017 года допущены недостатки в работе, в том числе не достижение ряда индикаторов и показателей деятельности медицинских организаций, допущены убыточность предприятий и др. Руководители городских поликлиник № 8, 28 и студенческой поликлиники освобождены от занимаемой должности. На вакантные должности назначены кандидаты из кадрового резерва управления здравоохранения города Алматы и из числа успешных заместителей руководителя медицинских организаций», - отмечают в управлении здравоохранения Алматы.



В ГП №28 назначена Аяганова Айгерим Серикбаевна - магистр здравоохранения, врач-терапевт высшей категории, имеет опыт работы в Управлении здравоохранения области, а также на руководящих должностях (заместитель) стационара и поликлиник.



В ГП№1 назначен Рахменшеев Сапар Куттыбаевич - доктор PhD. Руководил управлением здравоохранения Кызылординской области, Департаментом Комитета оплаты медицинских услуг по городу Алматы. Является отличником здравоохранения. Имеет огромный опыт работы в организациях здравоохранения и в управлении здравоохранения.



В ГП №8 назначена Агибаева Фарида Абубакировна - врач-организатор и терапевт высшей категории, отличник здравоохранения, имеет немалый опыт работы на руководящих должностях в поликлинике.



В ГП№4 назначена Умарова Зухра Исмаиловна - врач высшей квалификационной категории по педиатрии и организации здравоохранения, отличник здравоохранения, имеет бесценный опыт работы на руководящих должностях в поликлинике.



В Городской центр репродукции человека назначена Кошкимбаева Гаухар Джакашевна - кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог высшей категории, врач-организатор первой категории. Большой опыт работы на руководящих должностях в женской консультации поликлиник и в перинатальных центрах.



В Центр первичной медико-санитарной помощи «Кулагер» назначена Умарова Улмекен Смаилкызы - врач общей практики высшей категории и организатор здравоохранения первой категории. Имеет опыт работы в поликлинике и в стационаре.