Новые программы в школах Казахстана повышают успеваемость в 2 раза - МОН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на круглом столе в Мажилисе Парламента РК разъяснил, какие программы внедряются в массовой школе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постоянно говорят о том, что есть программы Назарбаев Интеллектуальных школ, что там дети одаренные, и зачем эту программу мы внедряем в массовых школах. Здесь я хотел бы напомнить, что программа Назарбаев Интеллектуальных школ в том виде, в наших общеобразовательных школах, в рамках обновленного содержания, не внедряется. Речь идет о том, что в наших школах внедряются адаптированные программы по опыту и принципам Назарбаев Интеллектуальных школ. Мне кажется, что это очень важно», - сказал А. Аймагамбетов.

Вице-министр напомнил, что до внедрения новых программ была проведена их апробация в 30 пилотных школах, также было 16 контрольных школ. Был проведен мониторинг, который показал, что новые программы по обновленному содержанию почти в два раза повышают успеваемость. Среди пилотных школ были и сельские, и городские.

По словам А. Аймагамбетова, в настоящее время около 70 процентов школ обеспечены кабинетами новой модификации. В течение нескольких лет выделяются целевые трансферты на обеспечение школ такими кабинетами и оборудованием, и эта работа продолжается.

Кроме того, как сообщил вице-министр, изменились подходы к повышению квалификации учителей. Учителя проходят курсы по обновленному содержанию, продолжительностью от 1 до 4 недель. Для учителей массовой школы Назарбаев Интеллектуальными школами разработан системно-методический комплекс, включающий тысячи среднесрочных, краткосрочных, поурочных, календарно-тематических планов. Учителя, прошедшие курсы, получают эти планы и им не нужно самостоятельно разрабатывать их, а только адаптировать для своих учеников.