Новые поезда будут запущены в 2017 году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в 2017 году планируется запустить новые поезда, сформированные вагонами «Тұлпар-Тальго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал сегодня на пресс-конференции председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК Асет Асавбаев, начиная с 21 ноября 2016 года по 12 декабря 2016 года, министерством были проведены конкурсные процедуры по определению перевозчиков на двадцатилетний период по всем социально значимым сообщениям.

«Проведение конкурса на долгосрочный период является одним из условий привлечения инвестиций, так как ранее в связи с заключением договора о субсидировании на четырехлетний период перевозчики не имели возможности окупать вложенные средства, соответственно привлекать инвестиции», - пояснил Асавбаев.

Так, по итогам конкурса привлекаются 16 млрд. тенге частных инвестиций на приобретение 55 новых вагонов в 2017 году. Кроме того, в рамках заключенных договоров с перевозчиками приняты обязательства по обновлению 30% парка вагонов, это более 500 вагонов.

«Дополнительно за счет субсидирования в 2017 году будет приобретено еще 24 вагона. К примеру, до конца первого полугодия по маршрутам: 43/44 Костанай - Алматы будет закуплено 14 новых вагонов; 75/76 Кызылорда - Кокшетау - 13 вагонов; 621/622 Костанай - Аркалык - 6 вагонов. В результате проведенного конкурса, доля частных перевозчиков на рынке перевозок выросла с 11% до 27% и количество задействованного частного парка вырастить более чем на 20%», - проинформировал глава комитета.

Кроме того, в 2017 году планируется запустить новые поезда, сформированные вагонами «Тұлпар-Тальго». Новые поезда будут запущены по маршрутам Алматы-Шымкент, Астана-Уральск, Алматы-Уральск и Астана-Алматы-Алтынколь (в рамках выставки «ЭКСПО-2017» в Астане), а также Астана-Атырау, Астана-Мангышлак, Астана-Шымкент.



«Наряду с этим в целях снижения дефицита мест в текущем году было приобретено 24 вагона для пригородных сообщений. 15 декабря 2016 года, в преддверии празднования 25-летия Дня Независимости Казахстана, в Астане состоялся запуск двух новых электропоездов сообщением «Астана-Караганды» и «Астана-Кокшетау» повышенной комфортности», - проинформировал он.

С 1 января 2017 года по маршрутам будут запущены еще 2 новых состава электропоезда. За счет высвободившихся вагонов периодичность одного из электропоездов сообщением «Астана - Павлодар» за № 809/810 будет увеличена с 1 раза в неделю до 3 раз (отправлением из Астаны в пятницу, субботу, воскресенье и Павлодара - в субботу, воскресенье и понедельник).

«Таким образом, в результате принятых мер в 2017 году планируется существенно снизить дефицит посадочных мест», - заявил Асавбаев.