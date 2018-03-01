Новые паводки возможны в Алматы: Объявлено штормовое предупреждение
1 Марта 2018 17:36 514
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися дождями, которые могут вызвать новые паводки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение городского департамента по ЧС.
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«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупреждает в ближайшие трое суток 2 - 4 марта на отдельных низкогорных реках Алматы в связи с дождями ожидается прохождение паводко¬в, формирование скло¬нового и местного стока», - гооврится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Алматы талые воды затопили улицы и дворы. Подтопления наблюдались в Алатауском, Медеуском, Наурызбийском, Бостандыкском, Алмалинском и Турксибском районах.
Ключевые слова: Алматы, Паводок, Погода, Казгидромет, Происшествия,
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