Новые паводки возможны в Алматы: Объявлено штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися дождями, которые могут вызвать новые паводки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение городского департамента по ЧС.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупреждает в ближайшие трое суток 2 - 4 марта на отдельных низкогорных реках Алматы в связи с дождями ожидается прохождение паводко¬в, формирование скло¬нового и местного стока», - гооврится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в Алматы талые воды затопили улицы и дворы. Подтопления наблюдались в Алатауском, Медеуском, Наурызбийском, Бостандыкском, Алмалинском и Турксибском районах.