Новые кадровые назначения в РК за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На уходящей неделе Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поменял состав Комиссии по правам человека. Между тем ряд назначений осуществлен в спортивных ведомствах и организациях Казахстана. Международное информационное агентство «Казинформ» по традиции предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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На уходящей неделе Указом Главы государства изменен состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан. В состав комиссии вошли министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, председатель Федерации профсоюзов РК (по согласованию) Бакытжан Абдираим, секретарь Национального превентивного механизма против пыток (по согласованию) Сауле Мектепбаева, верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана (по согласованию) Серик Ораз.

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На этой неделе, ведущий британский адвокат по коммерческим делам Барбара Доманн назначена председателем Международного арбитражного центра Международного финансового центра «Астана». Барбара Доманн имеет более 30 лет опыта работы в сфере международного арбитража, а также продолжает работу в качестве ведущего адвоката по коммерческим делам. Ранее занимала позиции внештатного судьи в Высоком суде Англии и Уэльса и судьи в Международном суде в Катаре. В настоящее время является членом Лондонского международного арбитражного суда, третейским судьей в Лондонском международном арбитражном суде, в Парижской международной коммерческой палате, а также в Международном арбитражном центре Гонконга. Напомним, МАЦ начал свою работу 1 января 2018 года. Он обеспечит независимую, экономную и ускоренную альтернативу судебному процессу и будет работать в соответствии с высочайшими международными стандартами по решению гражданских и коммерческих споров.

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Заместителем по сельскому хозяйству акима Павлодарской области стал Даурен Махажанов. Он родился в 1980 году, имеет два высших образования. В 2001 году окончил Северо-Казахстанский государственный университет по специальности экономист-менеджер, в 2007 году - Кокшетауский университет имени Мырзахметова по специальности магистр финансов. Трудовую деятельность Даурен Махажанов начал в 1999 году главным специалистом аппарата акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. В разные годы работал на руководящих должностях в ОАО «Казкоммерцбанк», АО «АТФБанк», АО «Альянс Банк», занимал должности заместителя председателя правлений АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «КазАгроФинанс», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация». До назначения на новую должность Даурен Махажанов занимал должность заместителя директора ТОО «Агрофуд Береке».

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Тимур Шаймергенов назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК. Он родился в 1982 году в Жамбылской области. Окончил Институт международных профессий в Алматы. Трудовую деятельность начал в 2004 году в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, занимал различные должности в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК, аппаратах Мажилиса Парламента РК и Совета Безопасности РК. До нынешнего назначения работал в системе Администрации Президента РК.

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На должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК назначен Серик Жарасбаев. Он родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени Козыбаева. В 2012-2014 годы занимал должности начальника управления летних видов спорта департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры. С 2014 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

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Между тем генеральным директором Национального олимпийского комитета Казахстана назначен Нурлан Ногербек, который ранее занимал должность директора департамента финансового обеспечения НОК РК. Также он исполнял обязанности руководителя аппарата, исполнительного директора организации в сентябре-декабре 2015 года.

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Кроме того, Жанат Тусупбеков на четыре ближайших года переизбран президентом Федерации тяжелой атлетики Казахстана. В 2015 году на заседании исполнительного комитета IWF Жанат Тусупбеков был избран председателем маркетинговой комиссии IWF.

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Председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин назвал имя нового ведущего программы «Түнгі студия» - юмориста Кайрата Адильгерея.