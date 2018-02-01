Новые кадровые назначения в РК за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» по традиции предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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Экс-министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова назначена секретарем партии «Нур Отан».

Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года в Южно-Казахстанской области. Окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. В разные годы занимала ответственные руководящие посты. Работала первым заместителем акима города Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК, вице-министром труда и социальной защиты населения РК, министром здравоохранения и социального развития РК, министром труда и социальной защиты населения РК.

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Новым председателем Счетного комитета РК по контролю за исполнением республиканского бюджета стала Наталья Годунова. С 2009-2011 годы Годунова была консультантом, заместителем, исполняющей обязанности Торгового представителя РК в РФ. Работала советником заместителя Премьер-министра РК по экономике. 2013-2015 годы - заместитель акима Кызылординской области, курировала вопросы экономики и финансов; 2015-2017 годы - секретарь партии «Нұр Отан». 20 декабря 2017 года избрана на должность члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. 20 декабря 2017 года избрана на должность члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

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Председателем Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию назначен Алмас Батанов.

Алмас Батанов работал на разных должностях в Казахстанском институте метрологии. Работал в 2011-2013 годы главным экспертом Института экономических исследований; экспертом, консультантом, референтом Центра стратегических исследований и анализа Администрации Президента РК. С декабря 2016 года и по настоящее время работал заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра РК.

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Председателем Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК назначен Дмитрий Голобурда.

Д. Голобурда в 2012 - 2014 годы был первым заместителем директора Специальной информационной службы КНБ РК. С апреля по август 2014 года - заместитель председателя Агентства РК по связи и информации. С 2014 по 2016 годы - заместитель председателя Комитета связи, информатизации и информации МИР РК. С ноября 2016 года по настоящее время занимал должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК.



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Новым заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан стал Леонид Прокопенко.

До назначения Леонид Прокопенко работал заместителем заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.



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Оксана Лоскуктова назначена официальным представителем Генеральной прокуратуры.

Оксана Лоскутова родилась в 1980 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский региональный государственный университет имени Жубанова, Университет «Туран-Астана».

В разное время работала ведущей, корреспондентом на телеканалах «Қазақстан-Ақтөбе», «Рика-ТВ», «Астана». Была пресс-секретарем Назарбаев центра, Библиотеки Первого Президента РК - Лидера нации, АО «РТРК «Казахстан», Федерации футбола Казахстана.

До нового назначения Оксана Лоскутова занимала должность заместителя директора - официального представителя Службы центральных коммуникаций (СЦК) Министерства информации и коммуникаций РК.



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Экс-комиссар «Международной специализированной выставки Экспо-2017» Рапиль Жошыбаев назначен на должность руководителя некоммерческого АО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

В 2003-2004 годы был заведующим Отделом по межконфессиональным отношениям Администрации Президента РК, главным инспектором Протокола Президента РК.

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У телеканала «Хабар 24» новый директор. Им стала Ольга Горелик. На этой должности она сменила Армана Сеитмамыта, который, в свою очередь, занял должность директора канала «Ел Арна».

Ольга Горелик профессиональную деятельность начала в городе Усть-Каменогорске в качестве корреспондента. Работает в агентстве «Хабар» с 2012 года. До настоящего назначения занимала должность заместителя директора канала «Хабар 24».

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В Международном финансовом центре «Астана» - совет по управлению Международного финансового центра «Астана» назначил Леди Барбару Джадж председателем совета директоров комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг.

Леди Джадж является председателем Института директоров Великобритании, Деловым послом Великобритании и признанным экспертом в области корпоративного управления. Кроме того, Леди Джадж - председатель Cifas - некоммерческой организации Великобритании, специализирующейся на предотвращении мошенничества и финансовых преступлений. Ранее она занимала должности комиссара (министра) Комиссии по ценным бумагам и биржам США и заместителя председателя Совета финансовой отчетности Великобритании (британский регулятор корпоративного управления).



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Директором Государственной концертной организации «Қазақконцерт» стал Женис Сейдуллаулы.

Женис Сейдуллаулы - заслуженный деятель Республики Казахстан, магистр искусств, выпускник Республиканской студии эстрадного искусства по специальности «Эстрада-вокал», также Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова по специальности «Эстрадное искусство». С 2016 года - директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.