Новые кадровые назначения в РК за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прошедшая неделя была насыщена кадровыми перестановками в стране. Ротации произошли как в национальных компаниях и силовых ведомствах, так и в местных органах исполнительной власти. МИА «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных назначений за неделю.

***

На прошедшей неделе Ахметжан Есимов был назначен председателем правления Фонда «Самрук-Казына».

Есимов Ахметжан Смагулович родился 15 декабря 1950 года в Алматинской области. Окончил механический факультет Казахского сельскохозяйственного института (1974) по специальности «Механизация процессов сельскохозяйственного производства» и социально-политический факультет Российской Академии общественных наук (1991) по специальности «Теория социально-политических отношений». Является доктором экономических наук.

С 1990 года Ахметжан Есимов занимал должность первого заместителя председателя Госагропрома КазССР. С 1992 года - должность главы Алма-Атинской областной администрации. С 1994 года - Ахметжан Есимов заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан. С 1996 года работал на должности Государственного секретаря Республики Казахстан, первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - председателя Государственного комитета по инвестициям. С 1998 года работал руководителем Администрации Президента Республики Казахстан. С 1998 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в странах Бенилюкса (Королевство Бельгия, Королевство Нидерланды и Великое Герцогство Люксембург). Также Ахметжан Смагулович возглавлял Представительство Республики Казахстан в ЕС и НАТО.

С 2001 года занимал должность министра сельского хозяйства Республики Казахстан. С 2002 года - заместитель Премьер-Министра - министр сельского хозяйства Республики Казахстан. С 2004 года - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан. С января 2006 года - министр сельского хозяйства Республики Казахстан. В апреле 2008 года был назначен акимом города Алматы. С октября 2008 года - председатель городского филиала партии «Нур Отан». 9 августа 2015 года Глава государства назначил Ахметжана Есимова председателем правления АО «НК «АСТАНА ЭКСПО-2017».

Награжден орденом: «Знак Почета» (1982), «Парасат» (2002), «Отан» (2007).

***

Также произошел ряд назначений в силовом блоке. Так, распоряжением Главы государства Найзабеков Бахытжан Еренсизович назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар».

***

Приказом министра внутренних дел на должность начальника ДВД Мангистауской области назначен полковник полиции Таймерденов Канат Даниярович. Канат Таймерденов родился в 1974 году в Алматинской области. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника ДВД Алматы.

***

Помимо этого, кадровые изменения произошли и в регионах страны. Так, распоряжением акима области Жансеита Туймебаева по согласованию с Администрацией Президента РК на должность первого заместителя акима области назначен Усербаев Алипбек Шарипбекович, 1961 года рождения.

Трудовую деятельность Алипбек Шарипбекович начал в 1983 году машинистом Карагандинского завода асбоцемизделий. С 1986 по 2014 годы занимал должности инженера лаборатории, мастера, экономиста, начальника цеха, главного инженера комбината строительных деталей и конструкций города Туркестан, директора филиалов комбината нерудных материалов АО «Қуат Суиндустрия», АО «KazakhConstruction Industry».

Помимо этого занимал должности временно исполняющего обязанности секретаря Туркестанского городского маслихата, заведующего отделом строительства города Туркестан, заместителя акима городов Кентау, Туркестан, акима города Туркестан, руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области. С сентября 2014 года и до сегодняшнего дня занимал должность акима города Туркестан.

***

В Атырауской области назначен новый руководитель управления образования, которым стал 44-летний Кайргали Кенжегалиев, ранее занимавший должность заместителя руководителя управления образования.

Кайргали Кенжегалиев прошел трудовой путь от простого учителя до госслужащего. Занимал руководящие посты в образовательных учреждениях города Атырау. С сентября 2016 года занимал должность заместителя руководителя управления образования акимата Атырауской области.

***

Также на текущей неделе, на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК было принято решение о назначении на должность члена Центральной избирательной комиссии РК Зауреш Баймолдиной и Натальи Годуновой.

Баймолдина Зауреш Хамитовна родилась 15 января 1956 года в Акмолинской области. Окончила юридический факультет КарГУ по специальности «Правоведение», очную аспирантуру при Саратовском юридическом институте и курсы при Национальном судейском колледже в Рено (США). Является кандидатом юридических наук.

С 1985 года работала преподавателем и заместителем декана юридического факультета КарГУ. С 1994 года - начальник отдела экономического законодательства Главного управления Министерства юстиции РК. С 2005 года занимала должность начальника Управления нормативно-правового обеспечения, а также работала заместителем директора Департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды РК.

В 2006 году получила должность в Администрации Президента, назначена на пост главного инспектора Отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем, а с 2008 года - пост инспектора госправового отдела. С 24 февраля 2012 года по настоящее время занимала должность заместителя министра юстиции.

Годунова Наталья Николаевна родилась 24 мая 1972 года в Уральске. Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (экономист) и Финансовую академию при Правительстве РФ. Является кандидатом экономических наук.

Трудовую деятельность начала с должности экономиста кредитного отдела «Агропромбанк «Урал». С 1997 по 2009 годы занимала разные должности в акимате Мангистауской области, пройдя путь от начальника отдела аппарата акима до советника акима. С 2009 по 2011 годы работала на должности консультанта, заместителя, а позже исполняющей обязанности Торгового представителя РК в РФ. В 2012-2013 годах работала советником заместителя Премьер-Министра РК по экономике. С декабря 2015 года до настоящего времени являлась секретарем партии «Нур Отан».