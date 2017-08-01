Новые кадровые назначения в РК за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На этой неделе большинство кадровых перестановок произошло в регионах. Кроме того, Президент Казахстана назначил нового полномочного представителя при постоянном совете ОДКБ. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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На этой неделе, распоряжением Главы государства Владимир Алесин был освобожден от должности полномочного представителя Казахстана в постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с достижением пенсионного возраста. На его место Указом Главы государства был назначен Жаныбек Иманалиев. Иманалиев в 2013 году был временным поверенным в делах Казахстана в Италии.

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Также на уходящей неделе Тоты Амирова приказом ответственного секретаря Министерства по инвестициям и развитию РК назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации - главного государственного авиационного инспектора. Амирова будет курировать вопросы летной эксплуатации авиакомпаний, контроля за техническим состоянием воздушных судов, лицензированием пилотов и другие вопросы надзора за безопасностью полетов. Отметим, что она - первая и единственная не только в Казахстане, но на всем пространстве СНГ женщина-капитан авиалайнеров типа «Аэробус-320», «Боинги» - 737-700 и 800. Окончила Рижский инженерный авиаинститут, Алматинскую академию гражданской авиации, Оксфордскую летную академию.

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Решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» председателем правления этой нацкомпании назначен Орман Нурбаев. Нурбаев окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, по специальности инженер; Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК, специалист в области международных отношений. ​В разные годы работал в Администрации Президента РК, в Министерстве экономики и бюджетного планирования, в системе Министерства иностранных дел РК, в том числе в ряде казахстанских загранучреждений. ​До назначения занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла РК в Туркменистане.

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На текущей неделе новым акимом Турксибского района по согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом города стал Павел Кулагин. Трудовую деятельность на государственной службе он начал в 2008 году ведущим специалистом департамента экономики и бюджетного планирования Костанайской области. В разные годы работал инспектором, советником, заведующим организационно-инспекторским отделом аппарата акима города Астана. С 2010 по 2016 годы проработал на позициях заместителя акима района «Есиль», акима района «Сарыарка», акима района «Алматы», руководителя управления коммунального хозяйства города Астана. С 2016 года занимал должность государственного инспектора Администрации Президента РК.

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Заместитель руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области Арман Жалмагамбетов назначен начальником управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Жалмагамбетов родился в 1983 году. Окончил университет Сельчук в Турции, обучался в университете США, магистр экономики. Свой трудовой путь начал с должности переводчика в Национальном центре экспертизы и сертификации. В 2011-2013 годах работал экспертом департамента стратегического планирования и информационных технологий Министерства образования и науки. Также работал в Региональной палате предпринимателей Астаны, возглавлял управление комитета по развитию предпринимательства Министерства по региональному развитию. С 2015 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области.

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Между тем, в Южно-Казахстанской области на должность руководителя управления образования назначен Исатай Сагиндиков. Он родился в 1960 году, образование высшее, по специальности математик, кандидат педагогических наук. Владеет четырьмя языками. Трудовую деятельность начал в 1983 году инженером института сейсмологии Академии наук КазССР. С 1992 по 2015 годы работал ведущим специалистом отдела высшего профильного образования, заместителем директора Республиканского центра тестирования, начальником отдела управления международной связи Министерства образования и науки РК, руководителем управления государственных стандартов образования, заместителем директора Национального центра государственного образования и тестирования, первым секретарем Посольства РК в России, директором Национального центра тестирования директором департамента по контролю в сфере образования по ЮКО, начальником управления, советником Президента, вице-президентом АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы». С августа 2015 года и по сегодняшний день занимал должность советника Посольства Республики Казахстан в Туркменистане.

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Напоследок, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области назначен Асет Канагатов. Асет Серикович родился в 1977 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, по специальности - экономист. Трудовую деятельность начал экономистом-бухгалтером ТОО «Автотехобслуживание» в городе Уштобе. В разные годы работал экономистом-бухгалтером АО «ТРЭК», ведущим специалистом Алматинского областного управления финансов, начальником отдела экономики и финансов Коксуского района, города Текели, заместителем акима города Текели. С января 2013 года - заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.