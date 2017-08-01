Новые кадровые назначения в РК за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На уходящей рабочей неделе произошли кадровые перестановки как в центральных, так и региональных органах власти, кроме того произошли назначения в дипломатическом корпусе и назначен руководитель Службы центральных коммуникаций. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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Анастасия Щегорцова назначена руководителем РГУ «Служба центральных коммуникаций». Она окончила Евразийский национальный университет им. Гумилева (2003), факультет политологии, имеет степень магистра социологии. Работала на разных должностях в Министерстве культуры и информации, комитете по языкам, акимате Астаны. Владеет казахским, русским, английским языками.



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Председателем Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан назначена Людмила Бюрабекова.

Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Карагандинской области. В 2000 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 году - Казахский фармацевтический институт, в 2014 году - Международную академию бизнеса. По специальности - врач, провизор, магистр делового администрирования. Трудовую деятельность начала в Карагандинской государственной медицинской академии. В 2004-2005 гг. работала врачом-клиническим фармакологом в многопрофильной клинической больнице им. Х.Ж.Макажанова.



В 2005-2010 гг. занимала различные должности в государственных органах. В 2011-2014 годы работала в Республиканском реабилитационном центре, Национальном медицинском холдинге, Центре медицинских технологий и информационных систем.

В 2014-2015 годы работала главным инспектором в Управлении делами президента РК. Начиная с 2015 года и по настоящее время занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК. Имеет звание старшего лейтенанта медицинской службы.



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Акимом города Каражал Карагандинской области назначен Тилектес Досаев. 43-летний Досаев Тилектес Темирбекович имеет два высших образования по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «Государственное и местное управление». Трудовую деятельность начал в 2000 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Советского района Караганды. В разные годы работал в отделе благоустройства, реформирования жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима района имени Казыбек би и аппарата акима Карагандинской области. Также был заместителем акимов Шахтинска и Приозерска.



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Руководителем управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области назначена Нелли Краснобаева. Родилась 17 апреля 1969 года в Усть-Каменогорске. Окончила ВКГУ им. С. Аманжолова по специальности «История», имеет академическую степень магистра истории. Кандидат исторических наук. Член Ассамблеи народа Казахстана, прошла стажировку в университетах Европы, Канады, России.



Трудовую деятельность начала в 1986 году библиотекарем Усть-Каменогорского педагогического института ВКО. После окончания высшего учебного заведения работала на кафедре «Философии и социально-политических теорий» Усть-Каменогорского строительно-дорожного института ВКО.



С мая 2006 года была назначена заведующей кафедрой «Философии и проблем человеческого развития», с 2016 года - доцент кафедры «История Казахстана и Ассамблея народа Казахстана». Н.Краснобаева много лет возглавляла научно-экспертную группу АНК Восточно-Казахстанской области. Член Совета по связям с религиозными объединениями при акиме ВКО.



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Глава государства Нурсултан Назарбаев назначил послов по совместительству.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ерлан Идрисов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.



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Уполномоченным по этике аппарата акима Северо-Казахстанской области назначен Дулат Тайшабай, 1979 года рождения, родился в селе Хмельницкое Тимирязевского района Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию по специальностям «основы права и экономики», «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал с 2000 года экономистом-юристом ТОО «Мичуринский» Тимирязевского района Северо-Казахстанской области.



В 2001 году занимал должность ведущего специалиста Северо-Казахстанскогофилиала РГП «Хозяйственное управление Министерства юстиции РК» города Петропавловска. С 2001 по 2003 годы работал главным специалистом отдела ЗАГС управления юстиции Северо-Казахстанской области. С 2003 по 2005 годы являлся судебным исполнителем администратора судов Северо-Казахстанской области. С 2005 по 2017 годы прошел трудовой путь от главного специалиста до руководителя управления департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.



С 2016 года до настоящего назначения занимал должность руководителя управления контроля в сфере государственной службы департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.



Алмат Кожахметов назначен директором АО «Аграрная кредитная корпорация» филиала по Северо-Казахстанской области.