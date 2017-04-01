Новые кадровые назначения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На уходящей рабочей неделе произошли кадровые перестановки как в центральных, так и региональных органах власти. Кроме того произошли назначения в диполоматическом корпусе и банковской сфере и средствах массовой информации.

Международное информационное агентство «Казинформ» по традиции предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

Абзал Сапарбекулы назначен послом Казахстана в Турции.

Абзал Сапарбекулы родился в 1976 году. Окончил Ближневосточный технический университет факультет международных отношений. До назначения занимал должность заместителя генерального секретаря Тюркского совета.

Первым заместителем Управляющего делами Президента РК назначен Ерлан Баттаков.

Ерлан Баттаков родился 9 октября 1969 года. Окончил Карагандинский политехнический институт (1992). В разные годы работал главным специалистом, начальником отдела, начальником управления, финансовым директором АО «Продовольственная контрактная корпорация» (1996-2007); заведующим финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан (2007-2008); заведующим отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2010); заведующим финансово-экономическим отделом Управления делами Президента Республики Казахстан (2010-2012); заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан (09.2012).

Генеральным директором МИА «Казинформ» назначен Аскар Умаров.

Аскар Умаров в различные годы работал специалистом по маркетингу в журнале «Малый бизнес Казахстана», заместителем главного редактора республиканской молодежной газеты «Асар», заведующим отделом политики в газете «Новости недели», а также являлся политическим обозревателем в таких газетах, как «Central Asia Monitor», 50/50, «Суббота+».

В 2005 году был назначен руководителем Алматинского бюро - заместителем директора Дирекции информационно-аналитических программ РТРК «Казахстан».

Являлся руководителем экспертно-аналитической группы Общественного фонда «КазЭнерджи», главным менеджером АО «НК «Казмунайгаз».

С 2008 по 2010 годы являлся первым заместителем генерального директора ТОО «Нур Медиа», где осуществлял общее руководство астанинским фронт-офисом, курировал 7 газет и отвечал за связь с госорганами.

В 2011-2013 годы являлся вице-президентом АО «Тюркская академия». Работал управляющим директором АО НК «Астана ЭКСПО-2017», президентом «Общественного фонда «КазБизнесМедиа».

Бауржан Тортаев назначен ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан.

Б. Тортаев родился 18 сентября 1967 года в Семипалатинске (ныне – Семей). Окончил Московскую государственного ордена Трудового Красного знамени Академию управления имени Серго Орджоникидзе (1984-1991), менеджер-экономист. До назначения он занимал должность заместителя заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

Трудовой стаж: от специалиста информационно-справочного центра Семипалатинской товарно-сырьевой биржи (08.1991-08.1992) до заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (09.2002-2008); директор Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (02.2008-03.2010); директор Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (03.2010-2011).

Канат Оразкулов назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Оразкулов Канат Орынтаевич родился 27 ноября 1970 года в Жамбылской области. В 1993 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности «Лесное хозяйство». В 2002 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Правоведение».

С октября 1997 года - служба в Службе охраны Президента Республики Казахстан на различных офицерских и руководящих должностях в подразделениях кадров, обеспечения визитов и личной охраны Президента РК. В 2009 году Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен заместителем начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан.

В апреле 2014 года Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан. Почетный сотрудник Службы охраны Президента РК.

Анар Магзумова назначена пресс-секретарем Министерстве информации и коммуникаций РК.

Известный экономист Айдархан Кусаинов назначен советником председателя Национального банка РК.

Кусаинов Айдархан Маратович - физик, инженер; окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), Атырауский институт нефти и газа (Атырау); магистр экономики Университета КИМЭП (Алматы).

В 1994-1998 трудился в консультационном бизнесе, в том числе в качестве консультанта правительства РК.

В 1998-2001 работал на руководящих должностях в национальных нефтегазовых компаниях - директор департамента, исполнительный директор, вице-президент в компаниях.

В 2001-2003 работал директором департамента газовой промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов.

С 2004 вернулся в консультационный бизнес, создав компанию Almagest, специализирующейся на стратегическом и управленческом консультировании.

В 2014-2015 году работал в АО «Центр развития Алматы» в качестве руководителя группы управления концессионными проектами».

Входил в советы директоров различных компаний в качестве представителя акционера или независимого директора.

Член Российской и Казахстанской ассоциаций независимых директоров.

Руководителем управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области назначен Олжас Смагулов.

Олжас Смагулов, 1989 г.р., родился в городе Алматы.

Окончил Американский Интерконтинентальный университет (Лос-Анджелес, США, 2009 год), бакалавр бизнес-администрирования: менеджмент; Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны (США, 2012 год), магистр экономики; Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (2013 год), бакалавр государственного и местного управления; Лондонскую школу экономики и политических наук (Лондон, Великобритания, 2014 год), магистр государственной политики и управления.

В разное время работал главным специалистом организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области; главным специалистом индустриально-инновационного отдела, и.о. заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области; заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области; главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 1 октября 2015 года работал заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области.

Заместителем председателя правления Банка ВТБ (Казахстан) назначен Николай Суганяка.

Николай Суганяка имеет двадцатипятилетний опыт работы в банковской сфере, из которого 8 лет он посвятил Группе ВТБ. Суганяка получил три высших образования (Украина и США), является кандидатом экономических наук.

Нурлыбек Жолдасбаев назначен на должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.

Нурлыбек Жолдасбаев родился в 1955 году. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А.Тимирязева по специальности «зоотехник-зооинженер».

Трудовой путь начал в 1972 году рабочим совхоза «Мадениет» Жалагашского района. В дальнейшем занимал различные ответственные руководящие должности в государственных органах и в частном секторе. Был руководителем областных управлений сельского хозяйства и земельных отношений, акимом Жалагашского и Жанакорганского районов.

С июля 2013 года занимал должность руководителя управления контроля в сфере труда Кызылординской области.

Изменен состав правления Евразийского банка развития

В соответствии с уставом Евразийского банка развития (ЕАБР) и правилами процедуры работы совета банка на заседании Совета ЕАБР было решено утвердить в состав правления банка ряд руководителей структурных подразделений.

Как сообщили в пресс-службе ЕАБР, утверждены следующие руководители структурных подразделений банка: управляющий директор по правовым вопросам ЕАБР Ольга Глухова, главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик, управляющий директор по организационному развитию ЕАБР Наталия Чургель.

Ольга Глухова до прихода в ЕАБР работала в Центральном банке РФ заместителем начальника управления Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Северо-Западном федеральном округе.

Ярослав Лисоволик до прихода в ЕАБР работал главным экономистом, руководителем аналитического департамента, членом правления ООО «Дойче Банк». Является членом Экспертного совета при Правительстве РФ и Консультативного совета при председателе Центрального банка РФ.

Наталия Чургель до прихода в ЕАБР была советником председателя правления Международного инвестиционного банка.