Новые кадровые назначения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На уходящей рабочей неделе произошли перестановки в ряде министерств Казахстана, сменился Командующий Войсками противовоздушной обороны. Новые кадровые назначения были в местных органах власти, крупных компаниях РК.

Международное информационное агентство «Казинформ» по традиции предлагает обзор кадровых перестановок за неделю.

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Вице-министром по инвестициям и развитию РК назначен Роман Скляр.

Скляр Роман Васильевич родился в 1971 году. Окончил Павлодарский монтажный техникум, Павлодарский государственный университет, Московский институт современного бизнеса, Казахский институт правоведения и международных отношений. В разные годы работал начальником управления государственных закупок, руководителем аппарата, заместителем акима города Павлодара, директором Департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны, заместителем акима, первым заместителем акима Павлодарской области, вице-министром транспорта и коммуникаций РК, вице-президентом АО НК «Казахстан темир жолы». С марта по май 2016 года - депутат Мажилиса Парламента РК, председатель комитета по экономической реформе и

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Председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК назначен Ержан Айнабеков.

Айнабеков Ержан Токтасынович родился в 1966 году. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный института (1988), Кокшетауский институт экономики и менеджмента. Трудовую деятельность в структуре МСХ РК начал в 1999 году с территориального управления министерства. С 2001 по 2006 год руководил территориальным управлением министерства в Северо-Казахстанской области. После руководил районом им. М. Жумабаева, позже - Айыртауским районом СКО. С 2010 года вернулся в структуру министерства и руководил Северо-Казахстанской территориальной инспекцией КГИ в АПК. С 2013 году работал руководителем РГП «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ РК.

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Председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК назначен Ардак Тенгебаев.

Тенгебаев Ардак Мырзабаевич родился в 1971 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, Университет «Кайнар». Трудовую деятельность начал в 1993 году специалистом Тургайского филиала АК «Казагропромбанка». В налоговых органах начал работать с апреля 1997 года в должностях налогового инспектора, заведующего сектором, главного налогового инспектора, начальника Управления Налогового комитета по городу Алматы. С 2004 по 2010 возглавлял налоговые отдел в Парке информационных технологий, комитета по городу Семей Восточно-Казахстанской области, департамент по Мангистауской области, специализированное управление Налогового комитета Министерства финансов РК. C апреля 2010 года по ноябрь 2012 года работал заместителем председателя Налогового комитета МФ РК. С ноября 2012 года - вице-министр финансов РК.

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Председателем Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности назначен Бахытбек Иманалиев.

Иманалиев Бахытбек Зубайраевич родился в 1968г. Окончил университет «Әулие-Ата», Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Международную академию бизнеса. Трудовую деятельность начал в 1988 году техником, инженером-проектировщиком. С 1991 года по 1998 год работал специалистом, главным специалистом государственной архитектурно-строительной инспекции Жамбылской области. С 1998 года по 2001 год работал начальником нефтебазы Таразского филиала ОАО «Шымкентнефтеоргсинтез». С 2001 года по 2011 год занимал различные должности в акимате Жамбылской области вплоть до заместителя акима. С 2011 года по 2012 год - заместитель начальника Хозяйственного управления Парламента РК Управления делами Президента РК. С ноября 2012 года по июль 2013 года - консультант Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК. С июля 2013 года по август 2014 года - ответственный секретарь Агентства РК по статистике. С сентября 2014 года - заместитель председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

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Командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК назначен Серик Исмаилов.

Исмаилов Серик Базарбекович родился в 1966 году. Окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО 1987 году, военную академию им. Г.К. Жуковав 1997 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь в 2010 году. До назначения был заместителем главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) - начальником главного управления воспитательной и идеологической работы Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил.

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Заместителем акима Павлодарской области назначена Алия Арынова.

Арынова Алия Амангельдиевна родилась в 1976 году. Окончила Павлодарский государственный университет имени Торайгырова, Инновационный Евразийский университет. Начала трудовую деятельность в 1998 году с должности главного специалиста департамента экономики Павлодарской области. Занимала должности начальника отдела, заместителя руководителя, руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования. В разные годы была советником акима Павлодарской области, советником министра экономического развития и торговли, советником первого заместителя премьер-министра. Кроме того, вакансию заместителя руководителя аппарата акима Павлодарской области занял Тулюхан Скаков. С 1998 по 2013 годы он работал в областном акимате - занимал должности инспектора аппарата акима области, заведующего организационно-контрольным отделом, заведующего отдела кадровой службы. С 2013 по 2015 годы руководил отделом организационно-правового обеспечения и госзакупок областной территориальной инспекции АПК. До назначения на данную должность был советником акима Павлодара.

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Временным исполнителем обязанностей руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области назначен Мурат Шаимов.

Шаимов Мурат Амантаевич родился в 1973 году. Окончил Нижегородское высшее военное училище. С августа 1991 года по февраль 2009 года служил в Вооруженных силах РК. С февраля по май 2009 года занимал должность директора материального обеспечения АО «Астана медицина университет». С сентября 2010 года по июнь 2013 года работал начальником участка Управления делами Президента Республики Казахстан. С июня 2013 года по декабрь 2014 года - директор ТОО «CTKLF». С декабря 2014 года по декабрь 2015 года - заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.

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Акимом Шардаринского района Южно-Казахстанской области назначен Болатбек Кистауов.

Кистауов Болатбек Дуйсенбекулы родился в 1973 году. Образование высшее, по специальности экономист и зоотехник. Трудовой путь начал в 1990 году бухгалтером отдела племенного овцеводства завода племенного животноводства «Куйик». В разные годы работал ведущим специалистом управления экономики Южно-Казахстианской области, начальником отдела управления финансов ЮКО, заведующим отделом финансов Толебийского района ЮКО, заведующим отделом финансов Казыгуртского района. В 2009-2012 годах был заместителем акима Казыгуртского района ЮКО. С апреля 2012 года - аким Казыгуртского района Южно-Казахстанской области. С апреля 2016 года был первым заместителем председателя Южно-Казахстанского областного филиала партии «Нур Отан».

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Начальником Управления внутренних дел Усть-Каменогорска назначен полковник полиции Даур Ибраев.

Ибраев Даур Булатович родился в 1978 году. Окончил Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б.С.Бейсенова. Сразу после выпуска начал службу следователем в Центральном отделе полиции УВД Семипалатинска. В разное время работал старшим оперуполномоченным УВД города Семей, ГУВД ВКО. Занимал должности заместителя начальника, начальника ОВД Бородулихинского района ДВД ВКО. С 2011 года был начальником ОВД Шемонайхинского района ДВД ВКО.

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Директором республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте РК назначен Александр Тараков.

Тараков Александр Юрьевич родился в 1961 году. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте. С 1983 по 1987 года работал корреспондентом газеты «Ленинская смена». Также в разные годы работал журналистом в журнале «Арай - Заря», заместителем главного редактора газеты «Сухбат - Позиция», обозревателем газеты «АЗиЯ». В газете «Казахстанская правда» Александр Тараков работал заведующим отделом, первым заместителем главного редактора, вице-президентом, президентом, заместителем председателя правления. С января 2014 года по сентябрь 2016 года был председателем правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда».

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Членом Совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» избран Серик Абденов.

Абденов Серик Сакбалдиевич родился в 1977 году. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, прошел обучение в Российской академии народного хозяйства при президенте РФ по программе МВА. Имеет управленческий опыт работы: возглавлял Министерство труда и социальной защиты населения РК, был первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области. В структуре НК КМГ занимал должности советника председателя правления, управляющего директора по управлению человеческими ресурсами и оплаты труда.

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Директором Алматинского зоопарка назначен Ержан Еркинбаев.

Еркинбаев Ержан Маликович родился в 1982 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Алматинский экономический университет. В 2005-2007 годах работал директором отдела по развитию проектов компании «Capital Partners», а в 2007 году стал управляющим директором и принял на себя общее руководство деятельностью группы компаний «Capital Partners», а также был назначен на должность руководителя департамента международных проектов в сфере образования. Работая на данной позиции, занимался развитием двух первых в Казахстане международных британских школ Haileybury UK и до настоящего времени остается независимым директором данных школ. С 2013 года управлял высокогорным спорткомплексом «Медеу».

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Заместителем председателя правления АО «Агентство «Хабар» назначен Канат Сахариянов.

Сахариянов Канат Акылбаевич родился в 1975 году. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Казахскую национальную юридическую академию, Французскую Высшую школу коммерции. В 2001-2006 годах работал юристом в Агентстве «Хабар», с 2006 по 2012 годы занимал должность первого заместителя председателя правления Агентства «Хабар». С 2012 по 2014 годы работал генеральным директором управляющей компании «Казмедиа Орталыгы». С ноября 2014 года - генеральный директор АО «Коммерческий телевизионный канал».

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Управляющим директором АО «Агентство «Хабар» назначен Тлеужан Тлешов.

Тлешов Тлеужан Темиралиевич родился в 1981 года. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский государственный аграрный университет. В июле 2016 года был избран членом Совета директоров АО «Казтелерадио». В разные годы входил в состав Совета директоров компаний АО «Prime Financial Solutions», АО «ОНПФ «Отан», АО «Актобе ТЭЦ», АО «Самрук-Энерго».