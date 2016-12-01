Новые глобальные сценарии представляют Казахстан в обновленном ракурсе - Global Research

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Канадский Центр исследований глобализации (www.globalresearch.ca) опубликовал статью директора «Программы инфраструктурного и территориального развития» итальянского Института высших геополитических исследований и смежных наук (IsAG) Филиппо Ромео «Казахстан, Евро-Азиатская интеграция и «Новый Шелковый путь».

«До недавнего времени Казахстан обычно ассоциировался с легендарным и очаровательным местом, красотой природы и ландшафтным разнообразием, что делало его самой соблазнительной страной в Центральной Азии. Сегодня, хотя указанные особенности по-прежнему присущи Казахстану, в новом глобальном сценарии страна представляется в полностью обновленном ракурсе, что превращает ее в драгоценный камень в короне региона», - начинает автор свою статью.

Он напоминает, что за годы после распада СССР полиэтничный Казахстан сумел сохранить межнациональное и межконфессиональное согласие, а также проводить разумную экономическую политику.

«Стратегия не ограничивалась исключительно использованием огромных энергетических ресурсов - она также была сосредоточена на стимулировании амбициозных проектов развития на основе государственно-частного партнерства и привлечения иностранных инвесторов. Выгодное географическое расположение вблизи крупных рынков России, Китая и Индии способствовало такой политике», - пишет Ф.Ромео.

Автор подчеркивает, что географические особенности, а также реализация Китаем стратегии «Экономического пояса Шелкового пути» способствуют превращению Казахстана в трансконтинентальное государство, логистическую платформу и «мост» между Европой и Азией.

Некоторые итальянские фирмы («Salini Impregilo» и «Todini») уже участвуют в строительстве международных транзитных коридоров через территорию Казахстана в рамках новой программы государственного развития «Нурлы жол». Эта программа вкупе с выставкой ЭКСПО-2017 в Астане призвана стимулировать приток иностранных инвестиций в транспортно-логистический, индустриальный и энергетический секторы казахстанской экономики.

«Астана, архитектура которой разработана японцем Кисё Курокавой, была воздвигнута, чтобы продемонстрировать город будущего и растущую мощь Казахстана», - отмечает Ф.Ромео.

Казахстан, - продолжает он, - также предлагает развитие «Евразийского канала», который позволит судам отправляться с Каспийского моря до Черного моря и далее через Босфор к Средиземноморью.

«Казахстан может стать логистической платформой Большой Евразии, крупным центром обмена товарами и услугами, привлечения инвестиций из золотого «сердца мира», - резюмирует автор.