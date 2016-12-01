Новые энергообъекты Астаны обеспечат теплоснабжением 4 млн кв м жилья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В год 25-летия Независимости страны в Астане введен в эксплуатацию ряд энергообъектов, которые позволят обеспечить теплоснабжением 4 млн. кв.м. жилья.

В год 25-летия Независимости страны столичные энергетики ввели в эксплуатацию ряд значимых проектов, в результате чего прирост тепловой мощности в Астане составил 220 Гкал/ч. Общий прирост по энергоисточникам в нынешнем году составляет 400 Гкал, это позволит дополнительно обеспечить теплоснабжением 4 млн. кв. м. жилья. Об этом на торжественном запуске котлоагрегатов на ТЭЦ-2 рассказал аким столицы Асет Исекешев.

«В Астане завершено строительство тепломагистрали 4-го ввода, общей протяженностью 24,8 км, которая позволила обеспечить теплоснабжение объектов приуроченных к проведению международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», а также района Аллеи «Мыңжылдық», нового железнодорожного вокзала и юго-восточной части города», - подчеркнул аким.

Помимо этого, по его словам, продолжается строительство нового энергоисточника ТЭЦ-3, 15,4 км тепломагистрали 5-го ввода (от ТЭЦ-3 до левого берега города), а также реконструкция 10 тепломагистралей, которые позволят увеличить пропускную способность и надежность тепловых сетей.

Также планируется завершение реконструкции подстанций «Жанажол», «Керамика», распределительных пунктов и трансформаторных подстанций в количестве 70 шт, строительство новых подстанций «Байтерек», «Туран», «Самал», отметили в пресс-службе акима Астаны.

Реализация проектов позволит обеспечить надежным электроснабжением ЭКСПО-2017, новый железнодорожный вокзал, колледж мирового уровня «Кәсіпқор», поселок Интернациональный, ЖК «Зеленый квартал», жилые дома, построенные по программе сноса аварийного и ветхого жилья, а также другие объекты столицы.