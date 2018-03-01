Новую версию «Лебединого озера» покажет «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Балетная труппа «Астана Опера» впервые на сцене «Астана Опера» представит спектакль «Лебединое озеро» П.И. Чайковского в новой хореографической редакции художественного руководителя балетной труппы, народной артистки России Алтынай Асылмуратовой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Напомним, что премьера новой хореографической редакции в исполнении труппы «Астана Опера» прошла в рамках гастролей на сцене Королевского оперного театра в Маскате (Оман, 2017). Успех труппы назвали триумфальным: наши артисты заслужили бурные и продолжительные овации зарубежной публики.

«Лебединое озеро» - балет, без которого невозможно представить себе музыкальный театр. Необычайная популярность сделала его символом академического балетного искусства. В основе либретто - широко бытующий в сказочном фольклоре сюжет о девушке, силой злых чар превращенной в птицу. Чары злого гения действуют днем, но с приходом луны белый лебедь превращается в прекрасную Одетту. Она не одинока, на озере её окружают заколдованные девушки-лебеди, назвавшие Одетту королевой лебедей. Заклятие может быть разрушено только верной любовью молодого человека, но если обет вечной любви нарушится, она навсегда останется лебедем...

«Жизнь никогда не бывает одноцветной, всегда имеет какие-то оттенки, в ней есть и верность, и любовь, а также есть предательство и коварство. В этом балете все отражено: Одетта - белый лебедь - символ чистоты, трепетности, это лирический образ. Одиллия, наоборот, контрастная, коварная, соблазнительная, расчётливая и в то же время прекрасная. Зритель увидит столкновение чистоты и коварства, любви и предательства, но конец все же счастливый: любовь побеждает, несмотря ни на что. Мы внесли некоторые изменения, при этом сохранили каноническую постановку Л. Иванова - М. Петипа. «Лебединое озеро» - это символ классического балета, мировой бренд. Музыка П.И. Чайковского - величайшее наследие для нас. Этот балет вечен, его смотрели наши предшественники, им будут восхищаться потомки», - сказала художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова.

Балет будет исполнен 8, 10 и 17 марта на сцене Большого зала театра.

Главные партии в разные дни исполнят артисты «Астана Опера». Одетта - Одиллия - заслуженные деятели Казахстана, ведущие солистки «Астана Опера» Айгерим Бекетаева, Мадина Басбаева, Зигфрид - лауреаты многих международных конкурсов Олжас Тарланов, Еркин Рахматуллаев, Ротбарт - Жанибек Иманкулов, лауреат международных конкурсов Арман Уразов, Шут - лауреаты международных конкурсов Бахтияр Адамжан, Серик Накыспеков.

Симфонический оркестр «Астана Опера», за дирижерским пультом - Арман Уразгалиев.