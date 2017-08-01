Новую систему введут в аэропорту Астаны для борьбы с нелегальными перевозчиками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для борьбы с нелегальными перевозчиками в столичном аэропорту Нурсултан Назарбаев внедряется система распознавания номерных знаков автомобилей. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя правления по транспорту ТОО «Aстана LRT» Рустам Халилев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы запускаем технологию распознавания номеров автомобилей. Автомобиль, который заехал и начинает кружиться вокруг, это так называемый нелегальный перевозчик. При повторном въезде в течение 30 минут ему будет добавляться то время, которое у него ранее было. То есть оно не будет обнуляться. Это специальная мера, которая позволяет избавиться от нелегальных перевозчиков. Эта мера уже введена технически, сейчас она тестируется, завершение тестирования на этой неделе», - сказал Рустам Халилев.



Как ранее сообщалось, на стоянке аэропорта Астаны тариф составлен следующим образом: 30 минут бесплатно (на краткосрочной стоянке) - первый час 300 тенге, следующий час - 400 тенге, все последующие часы - 1500 тенге.