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Новую школу построили в селе Аккала Атырауской области

Новую школу построили в селе Аккала Атырауской области
19 Августа 2017 19:20 220

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новая школа в селе Аккала построена в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я поздравляю жителей села Аккала  с открытием такой  замечательной школы. Желаю детям хороших знаний и интересной учебы», - сказал  заместитель акима Атырауской области  Алибек Наутиев на торжественном открытии школы.

Здание школы двухэтажное. Новая школа в селе Аккала разместилась на территории 1,44 га. В школах все кабинеты оснащены интерактивными досками, есть лингафонные кабинеты, компьютерные классы, кабинеты физики, биологии и химии оснащены учебно-лабораторным оборудованием, имеются наглядно-методические пособия и многое другое. Дети смогут пользоваться площадками и беговыми дорожками, выполненными из травмобезопасной резиновой плитки, площадками для спортивных игр из искусственной травы, используемой для футбольных полей.

 

 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Акимат, Атырауская область,
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