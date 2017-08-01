Новую школу построили в селе Аккала Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новая школа в селе Аккала построена в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я поздравляю жителей села Аккала с открытием такой замечательной школы. Желаю детям хороших знаний и интересной учебы», - сказал заместитель акима Атырауской области Алибек Наутиев на торжественном открытии школы.

Здание школы двухэтажное. Новая школа в селе Аккала разместилась на территории 1,44 га. В школах все кабинеты оснащены интерактивными досками, есть лингафонные кабинеты, компьютерные классы, кабинеты физики, биологии и химии оснащены учебно-лабораторным оборудованием, имеются наглядно-методические пособия и многое другое. Дети смогут пользоваться площадками и беговыми дорожками, выполненными из травмобезопасной резиновой плитки, площадками для спортивных игр из искусственной травы, используемой для футбольных полей.