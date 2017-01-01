Новую программу Гала-балета готовит труппа «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новую программу Гала-балета готовит балетная труппа «Астана Опера». Блистательный состав артистов столичного театра, а также приглашенные солисты украинского и белорусского театров - Эллина Походных и Константин Героник - выступят 25 января в Большом зале «Астана Опера», сообщает пресс-служба театра.

Художественный руководитель балетной труппы, Народная артистка России Алтынай Асылмуратова порадует публику интересными задумками. Зрителям предложат лучшие образцы хореографии М. Петипа и А. Вагановой. Любителям современных постановок скучать не придется, их ждет встреча с творчеством Р. Пети, С. Микеля и К. Зверевой.







Вечер не обойдется без премьер и дебютов. Так, впервые в исполнении ведущей солистки балета «Астана Опера», заслуженного деятеля Казахстана Айгерим Бекетаевой и солиста балета «Астана Опера» Олжаса Тарланова можно будет увидеть па-де-де из балета А. Адана «Жизель» в хореографии Ж. Перро, Ж. Коралли. Выбранные партии немного отличаются от привычных амплуа артистов, но, как известно, поиски новых образов дают возможность творческого развития.



Знакомая столичной публике своими яркими работами российский балетмейстер Ксения Зверева специально для программы Гала-балета создала номер в современной хореографии. Поставлен он был для Анастасии Заклинской и Жанибека Ахмедиева.



- Этот дуэт об отношениях двух молодых людей. Современная хореография, в которой часто используются формы абстракции, создаст пространство, вмещающее девушку и юношу, не замечающих друг друга. В какой-то миг они встретятся глазами, и с этого момента начнутся их взаимоотношения. Чем они закончатся, это интрига, - сказала Алтынай Асылмуратова.



Выступят в программе Гала и лауреаты III Международного конкурса артистов балета в Астане (2016): Константин Героник (ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь) и Эллина Походных (артистка Одесского Национального академического театра оперы и балета). Напомним, что солисты также стали обладателями специальных призов - это сертификаты, дающие право выступить на сцене «Астана Опера» в Гала-концерте. Константин Героник представит номер «Одиночество».





- В этой хореографической миниатюре использована прекрасная музыка Амона Тобина, постановка Сергея Микеля. Это история о том, как человек, оказавшись совсем один, предпринимает попытки изменить ситуацию, ищет выход из неё. Номер я исполнял несколько раз в Большом театре Беларуси и на международных конкурсах артистов балета, - рассказал Константин Героник.



В концерте принимают участие заслуженные деятели Казахстана - Мадина Басбаева, Рустем Сейтбеков, Жандос Аубакиров, Гаухар Усина, Таир Гатауов, Айгерим Бекетаева, ведущие солисты - Анель Рустемова, Бахтияр Адамжан, солисты - Олжас Тарланов, Анастасия Заклинская и другие талантливые танцовщики.



Во втором отделении будет представлено Гран-па из балета «Пахита» Л. Минкуса, Э. Дельдевеза в исполнении Заслуженного деятеля Казахстана Жандоса Аубакирова, приглашенной солистки Одесского театра оперы и балета Эллины Походных, а также солистов и артистов балета «Астана Опера».







- Для меня будет большой честью участвовать в гала-концерте на сцене «Астана Опера». Гран-па из балета «Пахита» является одним из красивейших образцов наследия классического балета. На родной сцене я неоднократно его исполняла, но, к сожалению, последнее время в репертуаре одесского театра оперы и балета этот спектакль значится довольно редко. Я буду рада как возможности исполнить его в дуэте с заслуженным деятелем Казахстана Жандосом Аубакировым, так и новому опыту работы в коллективе балетной труппы «Астана Опера». С нетерпением жду встречи с казахстанской публикой, - завершила Эллина Походных.