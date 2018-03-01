Новую площадку для этнических СМИ создают в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О выходе этнических СМИ в цифровой формат, работе над новым законопроектом «Об Ассамблее народа РК», реализации Обращения Президента «5 социальных инициатив» и подготовке к очередной сессии говорили на республиканском совещании Ассамблеи народа Казахстана с участием этнокультурных объединений в Доме дружбы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В День благодарности, 1 марта, был запущен новый мультимедийный портал Ассамблеи - это историческая карта «Народ Казахстана». По словам заместителя председателя - заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Леонида Прокопенко, этот портал станет новой площадкой для этнических СМИ.

«Все они будут вести свои странички на основе портала. К их услугам мультимедийные возможности портала - студийные записи, прямые трансляции. Мы говорим о том, что этнические СМИ на новом уровне выходят в информационное пространство страны, становятся доступнее для молодежи, также продолжится издание бумажных версий для старшего поколения. В июне в полную силу заработает команда нового мультимедийного портала, до этого времени с Клубом журналистов этнических СМИ проведем разговор, как воспользоваться и максимально использовать все возможности», - сказал Леонид Прокопенко.





Кроме того, сейчас Ассамблея занята подготовкой важных документов.

«Сегодня в Парламенте проходит очередное заседание рабочей группы по обсуждению нового законопроекта «Об Ассамблее народа Казахстана. Надеемся, что следующее обсуждение пройдет уже на пленарном заседании Мажилиса, а в апреле - на заседании в Сенате. Кроме того, нам необходимо выработать новый план мероприятий Ассамблеи и вести активную подготовку к апрельской XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента»,- рассказал Леонид Прокопенко.

Участникам республиканского совещания напомнили о важности целенаправленной работы всех этнокультурных центров, этнических СМИ по разъяснительной работе и, тем самым, решению задач, поставленных Глава государства





«Ассамблея народа Казахстана всегда поддерживает усилия Главы государства, который взвешенно и стратегически подходит ко всем своим решениям и предложениям. Сегодня мы в очередной раз убеждаемся в последовательности и правильности выбранного Президентом курса. Идея «Казахстан - наш общий дом», многолетнее совместное проживание представителей разных этносов способствуют формированию особого казахстанского менталитета с атмосферой мира, дружбы и межнационального согласия.





Мы, этнокультурные общественные объединения, выступаем в поддержку социальных инициатив Президента, направленных на дальнейшее улучшение благосостояния казахстанцев. Понимая, что новые инициативы направлены на улучшение жизни граждан страны и уверенности в будущем»,- подчеркнул почетный председатель Республиканского культурного центра уйгуров Ахметжан Шардинов.



