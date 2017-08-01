Новую лабораторию по экспертизе качества семян откроют в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким области Малик Мурзалин в субботу с рабочей поездкой побывал в Жаксынском районе, где в первую очередь осмотрел посевные поля ТОО «Айбат».

В этом году в Жаксынском районе посеяно зерновые и зернобобовые культуры на площади 433,8 тыс.га. По словам фермеров, готовность техники к урожаю составляет 100%, сообщает пресс-служба акима области.

В центральной больнице Жаксынского района в прошлом году произведен текущий ремонт терапевтического и хирургического отделений, а в нынешнем году из местного бюджета выделены средства для приобретения необходимого медицинского оборудования.



Далее аким области посетил спортивную школу им. Т.Уалиева. Спорткомплекс является ключевым социальным звеном компании ТОО «Агрофирма TNK», которая в течение 15 лет не только полностью обеспечивает одаренных юных спортсменов, но и помогает развитию спорта района и области в целом. В школе работают секции бокса, греко-римской борьбы, футбола, волейбола. За годы своего существования тренерским составом подготовлено 3 мастера спорта международного класса, заслуженный мастер спорта и 4 мастера спорта РК, а также 41 кандидат в мастера спорта.



А в ТОО «Урожай», которое находится в составе группы компаний «Агрофирма TNK», главу региона ознакомили с реализуемым новым проектом. Здесь строят элеватор для хранения, чистки и сушки зерновых объемом 60 000 тонн, мельницу для пшеницы мощностью 500 тонн в сутки, склад готовой продукции, завод по производству круп и макаронных изделий мощностью до 50 тонн в сутки. Как рассказал Г.Бралин, ввести в эксплуатацию объект планируется во втором квартале 2018 года. С вводом новой мельницы предприятие будет 100% перерабатывать мягкую пшеницу. Аким области отметил важность данного проекта в рамках задач по дальнейшему обеспечению продовольственного пояса вокруг Астаны, поставленных Главой государства перед регионом.



Затем Малик Мурзалин посетил лабораторию экспертизы качества зерна ТОО «AgroComplexExpert». Это один из первых проектов, реализованных в рамках региональной карты ГПИИР еще в 2010 году, который за это время доказал свою рентабельность. Только за прошлый год специалистами агрохимической лаборатории обследовано около 10 тыс. га посевных площадей сельскохозяйственных угодий. А в скором времени здесь намерены открыть семенную лабораторию по экспертизе качества семян.