Новогодний хоровод с детьми провел Исекешев   

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев и его заместитель Ермек Аманшаев приняли активное участие в детском хороводе на новогодней елке от имени Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во дворец школьников на «Новогодние огни EXPO» также пришли министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев и вице-министр Эльмира Суханбердиева. В отличие от администрации города они предпочли скромно наблюдать за праздником у самой елки.





Сказочно украшенное мероприятие было устроено для 200 детей, среди которых 28 сирот, 79 - оставшиеся без попечения родителей, 14 - с ограниченными возможностями, 55 - из малообеспеченных и многодетных семей, 24 - одаренные учащиеся.





Яркое шоу-представление со сказочными персонажами украсили детские танцевальные ансамбли.





Среди костюмов были как классические: снежинки, короли и королевы, мушкетеры, так и навеянные современными мультфильмами и комиксами супергерои. Не мало было одетых в казахские национальные костюмы. Две девочки предстали в образе рюкзака и чемодана. Правда, они признались, что костюмы не выбирали, их им дали учителя школ.











До появления на празднике главного персонажа, Деда мороза, с наступлением Нового года детей поздравил Президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Весь наш народ - это одна большая семья. Новый год - время волшебства и чудес, мы, взрослые, тоже верим в чудеса. Упорный труд, единство, любовь к своей Родине могут претворить в жизнь любую мечту», - сказал Глава государства в видеообращении.





По окончанию новогоднего утренника каждый получил сладкий подарок и книги. По словам учителей, подарки были предоставлены столичным управлением образования.