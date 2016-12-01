Погода
Астана -7 °С
Алматы 4 °С
Курс валют
USD 332.88
EUR 347.86
RUB 5.48
CNY 47.91

Новогодние часы в Астане могут войти в Книгу рекордов Гиннеса

Новогодние часы в Астане могут войти в Книгу рекордов Гиннеса
27 Декабря 2016 16:14 580

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Огромные часы появились в Астане в преддверии Нового года. Они установлены на набережной реки Есиль.

Диаметр циферблата составляет 17 метров, часы оснащены светодиодами и создают красивую композицию в темное время суток. Часы оснащены точным механизмом и в новогоднюю ночь фейерверк с набережной реки Есиль будет запущен точно в то время, когда стрелки  покажут полночь.

Территория вокруг часов является прекрасным и красивым местом для активного зимнего отдыха. Для гостей и жителей столицы здесь установлены ледяные горки и большой каток размером 8000 кв.м.

Как отметили в акимате, новогодние часы, установленные на реке Есиль, могут стать самыми большими в своем роде по всему миру. Известные часы Colgate, установленные на реке Гудзон возле Манхэттена (штат Нью-Джерси, США) имеют диаметр 15,24 метров.

Ключевые слова: Астана,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив