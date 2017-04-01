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Новое пожарное депо на левобережье Астаны обеспечит безопасность ЭКСПО-2017

Новое пожарное депо на левобережье Астаны обеспечит безопасность ЭКСПО-2017
12 Апреля 2017 09:19 191

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения безопасности выставки ЭКСПО-2017 в Астане во главе c первым заместителем Премьер-Министра РК Аскаром Маминым ознакомилась с работой новой специализированной пожарной части, расположенной на левобережье столицы. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК. 

Отмечается, что строительство пожарного депо осуществлено в рамках реализации Концепции обеспечения безопасности выставки ЭКСПО-2017.

Построенное пожарное депо на 6 автомобилей отвечает всем современным требованиям. Решены вопросы штатного комплектования и оснащения пожарно-спасательной техникой, что значительно усилило противопожарную защиту объектов выставки.

В комплекс входят 4-этажное здание пожарного депо, топливозаправочный пункт на 2 колонки, пожарный резервуар, котельная, площадка с учебно-тренировочной башней, площадка для 100-метровой полосы с препятствиями, площадка для стоянки автомобилей, баскетбольно-волейбольная площадка и контрольно-пропускной пункт.

Расстояние от пожарного подразделения до объектов выставки составляет 2 км, расчетное время прибытия составляет 5-6 минут.

Ключевые слова: Астана, EXPO-2017,
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