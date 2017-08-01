Новое оборудование установят только в отремонтированных больницах ВКО - Даниал Ахметов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 2, 2 млрд. тенге получили медицинские учреждения Восточного Казахстана за платные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на заседании областного акимата эту цифру озвучил аким региона Даниал Ахметов при обсуждении вопроса о зарплатах медицинских работников, оснащении больниц, ремонте лечебных учреждений.



Глава региона сказал, что он, несомненно, рад, что зарплаты медработников растут. Но в то же время отметил, что ни одна больница или поликлиника не провела текущий ремонт, хотя эти затраты заложены в тарифе.



«Новое оборудование, которое мы приобретем для медицинской отрасли на 6 млрд. тенге будет устанавливаться только в отремонтированных зданиях, - поручил аким кураторам здравоохранения региона. - Бюджет будет помогать только тем, кто действительно не потянет эти расходы».