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Новое оборудование установят только в отремонтированных больницах ВКО - Даниал Ахметов

Новое оборудование установят только в отремонтированных больницах ВКО - Даниал Ахметов
16 Августа 2017 19:23 163

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 2, 2 млрд. тенге получили медицинские учреждения Восточного Казахстана за платные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Сегодня на заседании областного акимата эту цифру озвучил аким региона Даниал Ахметов при обсуждении вопроса о зарплатах медицинских работников, оснащении больниц, ремонте лечебных учреждений. 

Глава региона сказал, что он, несомненно, рад, что зарплаты медработников растут. Но в то же время отметил, что ни одна больница или поликлиника не провела текущий ремонт, хотя эти затраты заложены в тарифе. 

«Новое оборудование, которое мы приобретем для медицинской отрасли на 6 млрд. тенге будет устанавливаться только в отремонтированных зданиях, - поручил аким кураторам здравоохранения региона. - Бюджет будет помогать только тем, кто действительно не потянет эти расходы».

Ключевые слова: Акимат, Восточно-Казахстанская область, Здравоохранение,
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