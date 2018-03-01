Новая волна паводков пришла в села Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Населенные пункты Рыскуловского района продолжают подвергаться водной стихии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Резкое потепление, таяние снегов и дожди на территории Жамбылской области привели к тому, что в села Рыскуловского района хлынули талые воды. Накануне стихия была остановлена в трех селах, где пострадало 30 придомовых территорий. В ликвидации последствий были задействованы порядка 170 человек и более 18 единиц техники. В зоне паводка круглосуточно ведутся ликвидационные работы, ночью рабочие участки освещают установленные световые башни.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, угроза подтопления предотвращена еще в нескольких селах Рыскуловского района.

«В селе Кумарык (380 домов, население 2 200 человек) в результате таяния снега собралась вода в естественном углублении выше села. При повышении количества поступающей талой воды есть угроза подтопления территории села. Силами местных исполнительных органов (15 человек, 4 единицы техники) отсыпана дамба длиной 20 метров, высотой один метр и шириной полтора метра, уложено сто мешков с грунтом», - говорится в сообщении.

Помимо этого, оперативно-спасательный отряд ДЧС Жамбылской области за минувшие сутки трижды выезжал на оказание помощи населению. В селе Жаксылык таявший снег подтопил огородный участок в частном доме. Спасательные подразделения откачали 93 куб м. воды и возвели защитную насыпь. Всего задействовано 26 человек, 4 единицы техники и 3 мотопомпы.

Накопление воды вдоль дороги произошло близ райцентра Кулан, создалась угроза размытия дороги. Более 30-ти сотрудников ДЧС области, местных исполнительных органов откачали 1 420 кубометров воды и очистили арыки от мусора. В Байзакском районе, в песковой зоне, спасатели и сотрудники райакимата помогли эвакуировать из сломавшейся машины на пост лесхоза четверых человек, из них трое детей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте по ЧС развернут оперативный штаб, который проводит постоянный мониторинг, сбор, обработку, анализ данных в зоне подтопления, уточнили в департаменте по ЧС Жамбылской области.