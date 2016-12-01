Новая техника справится с гололедом на дорогах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для уборки улиц Астаны, а также для поддержания чистоты в городе закуплена современная коммунальная техника, которая в ближайшее время будет введена в строй.

По данным акимата столицы, для очистки снежных масс с проезжей части городских улиц и магистралей приобретено четыре снегоотбрасывателя для фронтальных погрузчиков. Они оснащены ЖК-дисплеями, на которых отображаются все параметры.

Также ряды техники пополнит коммунальный мини-трактор, который использует привод на все колеса и шарнирное шасси с низким центром тяжести для обеспечения превосходного сцепления, торможения, стабильности и безопасности в местности с тяжелыми грунтовыми условиями без разрушения дорожного покрытия при повороте. Их закуплено в количестве 12 штук.

В арсенале коммунальных служб появились две всесезонные механические подметальные машины с вакуумным удалением пыли.

«Поскольку подметание дорог без пыли этой машиной не требует воды, то беспылевая уборка становится возможной и при морозах, что отвечает потребностям быстрого удаления песка, соли и шлака с зимних дорог. В результате значительно снижаются время и затраты на весеннюю очистку дорог», - говорится в сообщении на сайте акимата Астаны.

Уникальные возможности «Вотерлес Пеликан» позволяют убирать с дорог скопления песка, соли, колотого льда, слежавшегося мусора в течение многих месяцев в году.

Приобретены также комбинированные каналопромывочные машины, 10 комбинированных единиц транспорта - поливомоечная в комплекте с плужным и щеточным оборудованием и 12 машин в комплекте с плужным, щеточным и распределяющим оборудованием.