Новая ипотека сделает счастливой тысячи семей - депутат СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Самый молодой депутат областного маслихата, инструктор по работе с молодежью молодежного ресурсного центра города Петропавловска Екатерина Старостина уверена, что социальные инициативы Главы государства открывают новые горизонты для социального блока. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
Е.Старостина отметила, что в молодежной среде остро стоят вопросы обеспечения жильем, образования и трудоустройства.
«Что касается приобретения собственного жилья, то здесь необоснованно высокие ставки ипотечного кредитования от банков второго уровня. У молодежи не всегда есть возможность накапливать деньги на депозитах Жилстройсбербанка. Нужно оплачивать постоянно растущую арендную плату за съемное жилье, коммунальные услуги и питание», - сказала депутат.
Она считает, что программа «7-20-25» станет уникальным инструментом поддержки казахстанцев.
«Первоначальный взнос в 20% накопить не так сложно. Срок кредита до 25 лет. Это шанс как для нашей молодежи, так и для молодых семей. Тысячи молодых семей станут счастливее!» - уверена Е.Старостина.
По ее словам, молодежь радостно восприняла информацию об увеличении грантов и строительстве общежитий.
«Президент подчеркнул, что озвученные инициативы могут быть реализованы только при единстве народа и стабильности общества. В этом духе мы должны воспитать нашу молодежь, которая завтра будет у рычага страны», - подчеркнула Е.Старостина.
Напомним, Глава государства 5 марта 2018 года выступил с обращением к народу «Пять социальных инициатив Президента». Нурсултан Назарбаев дал поручения по новой ипотеке под 7% на 25 лет, снижению налогов до 1% для тех, кто получает низкую зарплату, проведению газопровода в Астану, о строительстве общежитий для студентов, увеличении грантов и повышении зарплат и пенсий учителям.
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