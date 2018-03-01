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Новая ипотека сделает счастливой тысячи семей - депутат СКО

6 Марта 2018 14:43 704
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Новая ипотека сделает счастливой тысячи семей - депутат СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Самый молодой депутат областного маслихата, инструктор по работе с молодежью молодежного ресурсного центра города Петропавловска Екатерина Старостина уверена, что социальные инициативы Главы государства открывают новые горизонты для социального блока. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Е.Старостина отметила, что в молодежной среде остро стоят вопросы обеспечения жильем, образования и трудоустройства.

«Что касается приобретения собственного жилья, то здесь необоснованно высокие ставки ипотечного кредитования от банков второго уровня. У молодежи не всегда есть возможность накапливать деньги на депозитах Жилстройсбербанка. Нужно оплачивать постоянно растущую арендную плату за съемное жилье, коммунальные услуги и питание», - сказала депутат.

Она считает, что программа «7-20-25» станет уникальным инструментом поддержки казахстанцев.

«Первоначальный взнос в 20% накопить не так сложно. Срок кредита до 25 лет. Это шанс как для нашей молодежи, так и для молодых семей. Тысячи молодых семей станут счастливее!» - уверена Е.Старостина.

По ее словам, молодежь радостно восприняла информацию об увеличении грантов и строительстве общежитий.

«Президент подчеркнул, что озвученные инициативы могут быть реализованы только при единстве народа и стабильности общества. В этом духе мы должны воспитать нашу молодежь, которая завтра будет у рычага страны», - подчеркнула Е.Старостина.


Новая ипотека сделает счастливой тысячи семей - депутат СКО 

Напомним, Глава государства 5 марта 2018 года выступил с обращением к народу «Пять социальных инициатив Президента». Нурсултан Назарбаев дал поручения по новой ипотеке под 7% на 25 лет, снижению налогов до 1% для тех, кто получает низкую зарплату, проведению газопровода в Астану, о строительстве общежитий для студентов, увеличении грантов и повышении зарплат и пенсий учителям.

Фото на главной с сайта: vashgorod.ru

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Пять социальных инициатив,
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Автор:

Олеся Жуковень

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