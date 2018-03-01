Новая инициатива повысит доступность ипотеки для широких масс - учителя Талдыкоргана
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Парламенте Республики Казахстан Президент страны Нурсултан Назарбаев обратился к народу с новыми социальными инициативами, направленными на дальнейшее улучшение благосостояния каждого из нас, отмечают педагоги Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ».
«Знакомясь с предложенными Пятью Президентскими инициативами, меня особо привлекла первая инициатива: «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». Действительно, сегодня существует ряд госпрограмм, направленных на приобретения жилья, однако до сих жилищный вопрос не разрешен до конца, очень много людей по-прежнему нуждаются в собственном жилье. Отрадно, что Нурсултан Назарбаев сказал о необходимости создания всех условий для решения социально значимой проблемы, повысив доступность жилищной ипотеки для широких масс», - отмечает учитель начальных классов КГУ СШ № 2 города Талдыкоргана Татьяна Крижевская.
Напомним, как отметил 5 марта 2018 года на совместном заседании палат Парламента Глава государства, «нужны механизмы предоставления дешевых ресурсов, когда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит и обслуживать этот заем с учетом возможностей семейного бюджета. Поэтому я предлагаю запустить программу «7 - 20 - 25».
«Всецело поддерживаю эту инициативу, ведь благодаря программе у казахстанцев будет возможность получить ипотечный заем в тенге, где ставка вознаграждения по кредиту будет составлять не более 7 процентов в год, а не 14-16% как сейчас», - сообщила педагог.
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