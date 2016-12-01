Ночью сгорел магазин в многоэтажке ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня около половины первого ночи поступил звонок, что на первом этаже пятиэтажного дома в Уланском произошел пожар, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в департаменте по ЧС.

По приезду на место пожарные обнаружили, что горит магазин - языки пламени уничтожали помещение торгового зала, площадью 120 кв. м, горели деревянные конструкции. По словам пожарных, магазин был охраняемым, но в момент возгорания, сторож отсутствовал. Как сообщила женщина-сторож позже, она на несколько минут ушла домой.

В течение получаса пожарным удалось локализовать огонь. В результате пожара квартиры жильцов не пострадали. Жертв и пострадавших нет.

«Мы обошли каждую квартиру, несмотря на позднюю ночь, люди отнеслись с пониманием, - рассказал начальник ОЧС Уланского района Ерлан Балтабаев.- Некоторые с детьми сразу же уехали к родственникам, часть жильцов дожидалась ликвидации пожара на улице. В общей сложности было эвакуировано 42 человека, в том числе 6 детей».

Сейчас пожарные отрабатывают две версии причин пожара - неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Пожар тушили два боевых расчета и 12 человек личного состава.