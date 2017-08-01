Ночь падающих звезд в древнем святилище Ак Бауыр - впечатления 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ночь «падающих» звезд прошла в древнем святилище Ак бауыр прошлой ночью. Экспедиция устькаменогорской группы любителей астрономии «Дальних миров позывные» Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника впервые провела подобный необычный астротур, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в музее-заповеднике.

Как рассказала сотрудник музея Антонина Гаврилова, «путешественники прибыли на место после обеда с небольшим опозданием по графику. И пока организаторы устанавливали палатки у подножия горы Коржимбай, заведующая комплексом Ак бауыр Галина Петенёва познакомила гостей комплекса с интересным памятником археологии - древним святилищем, где люди совершали обряды и наблюдали за астрономическими объектами.







Группа проследовала к гроту с наскальными рисунками, выполненными охрой в V-III тыс. до н. э. После осмотра памятника путешественники сфотографировались на «крыше» грота с горой Сорокиной на дальнем плане.

Краевед Николай Топольняк на «ритуальной площадке» продемонстрировал возможное использование естественных выступов, расщелин и углублений в скальных останцах для фиксации и определения точек весеннего-осеннего равноденствия, летнего-зимнего солнцестояний.

«Погода в этот день не заладилась с утра: холодный ветер и обложные тучи на небосводе на нет смогли свести цель астротура на Ак бауыр. Но с наступлением вечера на западе вдруг появилось солнце, и темные облака ушли за горизонт, подарив фотографам невероятно красивый пейзаж. К ночи заметно похолодало», - рассказала Антонина Гаврилова.

Между тем, на центральной площадке комплекса в это время вовсю шли обучающие уроки по работе с телескопом для наблюдения за астрономическими объектами, работе с картами звездного неба, астрографии, технике модного и интересного фотографирования в формате «фризлайт» (рисование светом).







Уже ближе к 9 часам вечера, когда заметно стемнело, одна за другой на небе стали «зажигаться» звезды. Первой на юго-западе появилась самая большая планета солнечной системы - Юпитер. Через 40 минут участники мероприятия любовались самой красивой планетой - Сатурн. За яркими звездами можно было наблюдать визуально, а также хорошо разглядеть через линзы телескопа.

«Затем стали «следить» за зодиакальными созвездиями, туманностями, галактиками Млечный путь, Андромедой и другими. И конечно, самым интересным и увлекательным зрелищем было наблюдение за самым красивым звездопадом года - Персеидами.







Кстати, любоваться метеорами можно было уже после 5-6 августа, когда активность потока Персеид становится высокой. Но сам максимум в этом году наступил именно в ночь с 12 на 13 августа. Ночное небо расцветили вспышки бесшумных, стремительных метеоритов. Участники астротура вертели головой во все стороны, загадывая желание на «падающую» звезду. Астрономы говорят, что число метеоров увеличивается к утру, но понаблюдать за этим не удалось в эту ночь из-за рано вышедшей Луны и быстро наступившим утренним рассветом. Зато те, кто совсем в эту ночь не сомкнул глаз, смогли разглядеть на северо-востоке над склоном горы Коржимбай в лучах утренней зари ярко засиявшую планету Венеру», - завершила свой рассказ Антонина Гаврилова.









Фото: Алексея Мазницина