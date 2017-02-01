Низкий социальный статус сокращает жизнь человека

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Люди, находящиеся в самом низу социально-экономической лестницы, живут на два года меньше, чем те, кто на вершине. Статистически социальный фактор играет большую роль, с точки зрения преждевременной смерти, по сравнению с активными потреблением спиртного или ожирением, и примерно такую же, что отсутствие физической активности.

Эти выводы были сделаны по итогам масштабного исследования, передает Росбалт. Учитывались данные более 1,7 миллиона человек из Австралии, Британии, Франции, Италии, Португалии, Швейцарии и США. В среднем низкий статус отнимает более 25 месяцев среднестатистической продолжительности жизни. Для сравнения: злоупотребление спиртным отнимает 6 месяцев, ожирение - 8 месяцев. Диабет, правда, отнимает почти 4 года жизни, а курение - почти 5 лет.

По словам экспертов, чиновники от здравоохранения редко смотрят на социально-экономический статус как на отдельный фактор риска преждевременной смерти. Между тем, именно на этот фактор можно повлиять.