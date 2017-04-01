Нигматулин: Программная статья Президента - это масштабный проект модернизации общественного сознания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин прокомментировал программную статью Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

- Историческое значение статьи Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в том, что она дополняет программу политической реформы и экономической модернизации уникальным видением духовной модернизации казахстанского общества и каждого казахстанца, - подчеркнул председатель Мажилиса.

Как отметил Нурлан Нигматулин, делая ставку на технологии и инновации, на развитие новых отраслей экономики и строительство современной инфраструктуры, мы не должны забывать и про духовные скрепы, которые, безусловно, неоценимы для развития любого народа. Спикер Мажилиса назвал программную статью Президента масштабным проектом модернизации общественного сознания.



- Только высокообразованные и духовно обогащенные люди могут гибко реагировать на новые вызовы времени и принимать верные решения. Поэтому очень важно, что статья содержит ряд конкретных мер в виде актуальных на сегодняшний день общественно-политических и культурно-просветительских проектов, каждый из которых подразумевает огромный пласт работы, - сказал Нигматулин. - Уверен, что новые масштабные задачи модернизации общественного сознания, поставленные Лидером Нации, откроют перед нашим народом новые горизонты, которые выведут нашу страну на качественно новый уровень развития.