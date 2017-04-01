Нигматулин принял посла Германии в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия в Казахстане Рольфа Мафаэля. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе и укрепления межпарламентского диалога.

Спикер Мажилиса подчеркнул высокую динамику контактов на высшем и высоком уровнях, которые заложили основу для вывода казахстанско-германских отношений на уровень стратегического партнерства.



Собеседники выразили надежду на скорое завершение работы Бундестага над ратификацией Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, которое открывает широкие возможности для расширения экономического взаимодействия. Обсуждая международную повестку дня, Нигматулин и Мафаэль констатировали схожесть позиций Казахстана и Германии в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности.



Председатель Мажилиса подчеркнул актуальность инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об учреждении под эгидой ООН единой мировой сети противодействия международному терроризму и экстремизму.



Отдельное внимание уделено конституционным преобразованиям в Казахстане. Председатель Мажилиса проинформировал германского дипломата о политических реформах, подчеркнув при этом, что президентская форма правления в Казахстане сохраняется, и все стратегические вопросы, включая внешнюю политику, национальную безопасность и оборону, будут оставаться прерогативой Президента страны.



В свою очередь Мафаэль, говоря о казахстанско-германских отношениях за последние 25 лет, высоко оценил успехи Независимого Казахстана и объединенной Германии. Важными направлениями развития нашей страны германский дипломат назвал вступление Казахстана в ВТО и стремление вступить в ОЭСР.