Нигматулин поздравил депутатов-женщин с 8 марта
7 Марта 2018 11:20 813
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин поздравил женщин с наступающим праздником 8 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня мы проводили заседание в преддверии Международного женского дня. Это - самый замечательный и прекрасный праздник, поэтому поздравляю своих коллег-женщин с наступающим праздником. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. С праздником!», - сказал он.
Ключевые слова: Мажилис,
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