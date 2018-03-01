Нигматулин поздравил депутатов-женщин с 8 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин поздравил женщин с наступающим праздником 8 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы проводили заседание в преддверии Международного женского дня. Это - самый замечательный и прекрасный праздник, поэтому поздравляю своих коллег-женщин с наступающим праздником. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. С праздником!», - сказал он.