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Нигматулин: Необходимо инициировать переговоры по устаревшим соглашениям в области налогообложения
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина рассмотрена ратификация поправок в Конвенцию между Казахстаном и Индией об избежании двойного налогообложения, сообщила пресс-служба Мажилиса.
Как отметили депутаты, в настоящее время действует 52 международных налоговых соглашения Казахстана с другими государствами и поэтому важно отслеживать конечный эффект, получаемый нашей страной от условий такого сотрудничества с зарубежными партнерами.
В свою очередь спикер Мажилиса обратил внимание участников заседания на то, что рассматриваемая Конвенция с Индией действует уже более 20 лет, и за эти годы изменилось наше налоговое законодательство, как и международные стандарты налогообложения.
«Поэтому, наверное, министерству финансов стоит проанализировать эффективность действия всех аналогичных договоров, особенно тех, которые заключены давно, и обновлять их своевременно. Насколько мне известно, половина всех заключенных Казахстаном международных договоров в области налогообложения подписана ещё в прошлом веке», - сказал Нурлан Нигматулин.
Также высказано предложение на основе проведенного анализа инициировать переговоры по внесению поправок в подписанные соглашения, так как эффективность международных договоров в области налогообложения важна с точки зрения развития приоритетных секторов экономики Казахстана.
«Международные соглашения по налогам стимулируют развитие торговли и инвестирования. Это важно и для привлечения иностранных инвестиций, и для отечественных предпринимателей, - подчеркнул в завершение председатель Мажилиса.
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