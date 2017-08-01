Нидерланды выиграли турнир POLAND EXPO CUP 2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Нидерландов стала победителем футбольного турнира POLAND EXPO CUP 2017, прошедшего сегодня в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония награждения призеров турнира, участие в котором приняли сотрудники национальных секций и представители тематических павильонов международной выставки «ЭКСПО-2017», состоялась в атриуме у польского павильона. Награды спорстменам вручали Генеральный комиссар национальной секции Польши на ЭКСПО Анджэй Стэфаньски и ректор Назарбаев Университета Шигео Катсу.













Третье место занял павильон Италии, второе - представители Объединенных Арабских Эмиратов, первое - Нидерланды. Призеры получили кубки и медали от министра спорта и туризма Польши. Обладателями кубков от президента города Лодзь - кандидата Польши на организацию выставки ЭКСПО-2022 - стали лучшие голкипер и нападающий турнира - волонтер павильона ОАЭ Хасан Аббас и сотрудник павильона компании Shell Мурат Тлеуханов. Кроме того, 20 лучшим игрокам (по одному из каждой команды) подарили памятные сувениры от павильона Польши.













«Я рад вдвойне - наша команда сегодня стала победителем. От имени всех игроков выражаю признательность организаторам. Все прошло на самом высоком уровне. Рад, что соорганизатором соревнования стал Назарбаев Университет, студентом которого я являюсь», - сказал М. Тлеуханов.



По его словам, сборная Нидерландов состояла наполовину из представителей национальной секции и павильона Shell. Примечательно, что по гражданству все игроки лидера POLAND EXPO CUP 2017 - казахстанцы. Впрочем, и в других командах было немало казахстанских волонтеров.









Напомним, в POLAND EXPO CUP 2017 участвовали 29 команд, представлявшие следующие национальные секции и тематические павильоны: Аргентина, Африканская Плаза, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Карибские острова, Казахстан, Катар, Литва, Монако, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Организация Объединенных Наций, Польша, Словакия, Франция, Чехия, Южная Америка.



Организаторами турнира выступили Национальный павильон Польши на ЭКСПО-2017 и Назарбаев Университет. Партнеры: Министерство спорта и туризма Республики Польша, Академический спортивный союз (Польша), администрация города Лодзь - кандидата Польши на организацию выставки ЭКСПО-2022, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», акимат города Астаны.