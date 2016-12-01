Ни тиына не потратили из бюджета Тараза на новогоднее оформление 

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе на Центральной площади «Достык» засияла праздничными огнями новогодняя елка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10-метровую новогоднюю красавицу из зеленого пластика украсили игрушки и гирлянды, бережно сохраняемые из года в год.

По информации пресс-службы городского акимата, всего в этом году в Таразе установлено десять крупных елок, в том числе в Парке Первого Президента.

В горакимате подчеркнули, что все елки изготовлены из синтетических материалов, при этом ни одна природная ель не пострадала.





«В финансировании из бюджета праздничного оформления города необходимости нет, - пояснили в пресс-службе горакимата. - Всё, что нужно было для создания новогодней атмосферы в городе, всё это уже имеется. По традиции городские власти обращаются к таразским учреждениям, предприятиям бизнеса с предложением стать спонсорами, принять участие в предновогоднем оформлении областного центра».

В Таразе проводятся работы по новогоднему оформлению центральных улиц, украшению площадей, скверов и высотных зданий города объемными праздничными изображениями с применением светодиодной и неоновой подсветки объектов.





