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Ни тиына не потратили из бюджета Тараза на новогоднее оформление

Ни тиына не потратили из бюджета Тараза на новогоднее оформление
22 Декабря 18:30 986

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе на Центральной площади «Достык» засияла праздничными огнями новогодняя елка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10-метровую новогоднюю красавицу из зеленого пластика украсили игрушки и гирлянды, бережно сохраняемые из года в год.

По информации пресс-службы городского акимата, всего в этом году в Таразе установлено десять крупных елок, в том числе в Парке Первого Президента.

В горакимате подчеркнули, что все елки изготовлены из синтетических материалов, при этом ни одна природная ель не пострадала.

Ни тиына не потратили из бюджета Тараза на новогоднее оформление 

«В финансировании из бюджета праздничного оформления города необходимости нет, - пояснили в пресс-службе горакимата. - Всё, что нужно было для создания новогодней атмосферы в городе, всё это уже имеется. По традиции городские власти обращаются к таразским учреждениям, предприятиям бизнеса с предложением стать спонсорами, принять участие в предновогоднем оформлении областного центра».

В Таразе проводятся работы по новогоднему оформлению центральных улиц, украшению площадей, скверов и высотных зданий города объемными праздничными изображениями с применением светодиодной и неоновой подсветки объектов. 


Ни тиына не потратили из бюджета Тараза на новогоднее оформление 

Ключевые слова: Жамбылская область, Акимат,
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