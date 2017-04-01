Независимый орган по расследованию авиапроисшествий предлагают создать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек предлагает создать независимый орган по расследованию авиационных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что независимый орган по расследованию авиационных происшествий нужен. Возможно, он будет объединенным, который рассматривает происшествия как в гражданской авиации, так и государственной (МВД, Минобороны и так далее). Сегодня у нас существует отдельное подразделение в нашем министерстве, Минобороны, но международная практика показывает, что эти органы должны быть за пределами отраслевых министерств и должны быть независимыми», - сказал Женис Касымбек на заседании Сената Парламента.

Ранее Министерство по инвестициям и развитию РК предлагало функции контроля и надзора в сфере гражданской авиации отдать в автономное ведомство.



Как рассказали в пресс-службе, Казахстаном будет продолжена работа по приведению авиационной администрации и отрасли в целом в соответствие с показателями мировых лидеров. Для этих целей ведется активная работа по реализации шага 68 Плана нации, согласно которому «Деятельность Комитета гражданской авиации будет ориентирована на модель Британского агентства гражданской авиации».