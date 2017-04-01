Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 6 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части республики в четверг, 6 апреля, с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на западе и в центре погода без осадков. Местами сохраняется усиление ветра, туман, на севере и востоке - гололед, низовая метель.

По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гололед, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области - с низовой метелью.

В Костанайской, Акмолинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Костанайской области - местами низовая метель, гололед.

В Южно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью в отдельных районах ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, ночью в Жамбылской области местами усилится ветер 15-20 м/с.