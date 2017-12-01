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Неудачный маневр на оживленной улице стоил жизни автолюбителю в Алматы

25 Декабря 2017 20:10 380
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Неудачный маневр на оживленной улице стоил жизни автолюбителю в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Авария со смертельным исходом произошла на оживленной улице в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происществия.


Неудачный маневр на оживленной улице стоил жизни автолюбителю в Алматы

ДТП произошло на оживленной улице Северное кольцо, не доезжая улицы Жумабаева. Volkswagen Passat следовал на юг, в положенном месте решил развернуться. Приступив к маневру, водитель Volkswagen не заметил автомобиль Honda, ехавший навстречу в северном направлении.


Неудачный маневр на оживленной улице стоил жизни автолюбителю в Алматы

В результате столкновения Honda вылетела на обочину и врезалась в деревья. В результате ДТП пострадало 4 человека- водителя Volkswagen госпитализировали, водителя и двух пассажиров, ехавших в Honda, осмотрели, они от госпитализации отказались.


Неудачный маневр на оживленной улице стоил жизни автолюбителю в Алматы 

Позже выяснилось, что водитель Volkswagen, 1951 года рождения,  скончался в больнице.

 

 

 

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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Альберт Ахметов

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