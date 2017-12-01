Неудачный маневр на оживленной улице стоил жизни автолюбителю в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Авария со смертельным исходом произошла на оживленной улице в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происществия.







ДТП произошло на оживленной улице Северное кольцо, не доезжая улицы Жумабаева. Volkswagen Passat следовал на юг, в положенном месте решил развернуться. Приступив к маневру, водитель Volkswagen не заметил автомобиль Honda, ехавший навстречу в северном направлении.









В результате столкновения Honda вылетела на обочину и врезалась в деревья. В результате ДТП пострадало 4 человека- водителя Volkswagen госпитализировали, водителя и двух пассажиров, ехавших в Honda, осмотрели, они от госпитализации отказались.







Позже выяснилось, что водитель Volkswagen, 1951 года рождения, скончался в больнице.