Несовершеннолетних не будут лишать гражданства за терроризм - Минюст

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уголовное наказание в виде лишения гражданства не будет применяться к несовершеннолетним. Об этом сообщил директор Департамента законодательства Министерства юстиции РК Дархан Игембаев в ходе публичных слушаний по проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК».

«Основные положения нашего законопроекта сводятся к следующему. Первое - это приведение действующих законодательных актов в соответствие с пунктом 2 статьи 10 Конституции. Вы знаете, что были внесены поправки в статью 10 пункт 2, в соответствии с которыми лишение гражданства допускается только по решению суда за совершение террористических преступлений и причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан. В этой связи Минюстом совместно с Генеральной прокуратурой, Комитетом национальной безопасности, МВД, Министерством иностранных дел, Верховным судом очень тщательно проработаны эти правовые механизмы, каким образом эта конституционная норма будет реализована в действующем законодательстве, в частности в Уголовном кодексе и других законах. Совместно с указанными госорганами нами выработана единая консолидированная по этому вопросу. Эта позиция сводится к следующему. Первое - нами выработано понятие «лишение гражданства». Второе - выработан перечень преступлений, в санкциях которых будет предусмотрено лишение гражданства. Третье - выработан конкретный круг лиц, в отношении которых лишение гражданства, как вид дополнительного наказания, не будет применяться. Четвертое - выработана четкая позиция и правовой механизм по порядку исполнения этого дополнительного вида наказания», - сказал Игембаев.

По его словам, под лишением гражданства должно пониматься прекращение осужденным устойчивой политико-правовой связи с государством, выражающееся в совокупности взаимных прав и обязанностей. Лишение гражданства, как вид уголовного наказания, должно применяться лишь в исключительных случаях, исходя из тяжести совершенных преступлений и тяжести наступивших последствий. Это наказание будет применяться только за особо тяжкие террористические преступления. Уголовный кодекс РК содержит 14 таких составов преступления. Они предусмотрены в 10 статьях Уголовного кодекса. К преступлениям, причиняющим тяжкий вред жизненно важным интересам, предлагается отнести преступления, причиняющие вред, основным национальным интересам Республики Казахстан. Согласно Закону «О национальной безопасности» к таковым относятся незыблемость конституционного строя, независимость, унитарность, территориальная целостность, неприкосновенность государственной границы и ряд других основных национальных интересов. К числу таких преступлений предложено отнести преступления, предусмотренные 11 статьями Уголовного кодекса. Например, это планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, применение запрещенных средств и методов войны, нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщил докладчик, лишение гражданства не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет. При определении данного возрастного ценза разработчик законопроекта исходил из аналогичной нормы, которая устанавливает порядок назначения наказания в виде смертной казни. Кроме того, предусмотрено, что члены семьи лица, которое подвергнется лишению гражданства, не будут иметь каких либо ограничений в правах.