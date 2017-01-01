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Непобежденный чемпион WBC Silver бросил вызов Головкину

Непобежденный чемпион WBC Silver бросил вызов Головкину
19 Января 2017 07:39 341

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский боксер Эммануэль Алим (17-0-1, 10 КО) в интервью ThaBoxingVoice заявил, что готов драться с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

- Мне нужны большие бои. Я хочу драться с Головкиным, я бросаю ему вызов. GGG, я лучший! Я готов драться с ним даже несмотря на то, что провел лишь 18 боев. Я знаю, что я лучший. У меня хватит навыков, чтобы победить топ-бойцов, - заявил Алим.

Напомним, Алим нокаутировал в шестом раунде непобежденного украинца Евгения Хитрова и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC Silver. Таким образом, теперь у американца появилась возможность выйти на ринг против действующего обладателя пояса «обычного» чемпиона по ветке WBC - Геннадия Головкина. 

Ключевые слова: Спорт,
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