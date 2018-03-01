Непобежденный американец объяснил, как «Канело» может нокаутировать Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комментируя предстоящий реванш Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), американский боксер Джозеф Диас (26-0, 14 КО) обратил внимание на аспект экипировки, сообщает Sports.kz.

«Думаю, «Канело» победит Головкина нокаутом. Если «Канело» будет драться в тех же десятиунциевых перчатках Winning, что и в первом бое, и чаще бить по корпусу, то он нокаутирует GGG - возможно, в седьмом или восьмом раунде», - сказал Диас.

Реванш Головкин - Альварес состоится 5 мая в Лас-Вегасе. Их первый бой, который состоялся 16 сентября 2017 года там же, завершился спорной ничьей.