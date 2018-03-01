Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -20 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

Непобежденный американец объяснил, как «Канело» может нокаутировать Головкина

3 Марта 2018 09:10 286
Поделиться:
Непобежденный американец объяснил, как «Канело» может нокаутировать Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комментируя предстоящий реванш Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), американский боксер Джозеф Диас (26-0, 14 КО) обратил внимание на аспект экипировки, сообщает Sports.kz.

Новости по теме

Геннадий Головкин серьёзно настроен победить Сауля Альвареса
Головкин и Альварес встретились на съемочной площадке GGG рассказал о мотивации и планах на реванш с «Канело»

«Думаю, «Канело» победит Головкина нокаутом. Если «Канело» будет драться в тех же десятиунциевых перчатках Winning, что и в первом бое, и чаще бить по корпусу, то он нокаутирует GGG - возможно, в седьмом или восьмом раунде», - сказал Диас.

Реванш Головкин - Альварес состоится 5 мая в Лас-Вегасе. Их первый бой, который состоялся 16 сентября 2017 года там же, завершился спорной ничьей.  

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Спорт, Головкин,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив