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Непобежденная уроженка Казахстана подписала контракт с промоутером Эюбова
19 Декабря 2017 08:53 960
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка мира в среднем весе по версиям WBC и IBO немка Кристина Хаммер (22-0, 10 KO) подписала контракт с промоутерской компанией Salita Promotions, сообщает Sports.kz.
Как передает WorldBoxingNews.net, дебютный бой Кристины в США состоится 12 января в Вероне (штат Нью-Йорк). Владельцем Salita Promotions является экс-боксер Дмитрий Салита, который также представляет интересы непобежденного казахстанца Бахтияра Эюбова.
27-летняя Хаммер родилась в поселке Новодолинка Карагандинской области. В детстве вместе с родителями переехала в Германию.
Ключевые слова: Спорт,
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