Непобежденная уроженка Казахстана подписала контракт с промоутером Эюбова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка мира в среднем весе по версиям WBC и IBO немка Кристина Хаммер (22-0, 10 KO) подписала контракт с промоутерской компанией Salita Promotions, сообщает Sports.kz.

Как передает WorldBoxingNews.net, дебютный бой Кристины в США состоится 12 января в Вероне (штат Нью-Йорк). Владельцем Salita Promotions является экс-боксер Дмитрий Салита, который также представляет интересы непобежденного казахстанца Бахтияра Эюбова.

27-летняя Хаммер родилась в поселке Новодолинка Карагандинской области. В детстве вместе с родителями переехала в Германию.