АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Во вторник неожиданно ушел в отставку главный тренер ФК «Атырау» Зоран Вулич, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я ухожу добровольно по семейным обстоятельствам. Спасибо болельщикам за поддержку. Буду дальше болеть за «Атырау», ждать каждую игру. Сейчас игрокам и руководству очень важна ваша поддержка», - сказал Зоран Вулич, прощаясь с командой и болельщиками.



Исполняющим обязанности главного тренера ФК назначен Куаныш Кабдулов. Всего во главе с Зораном Вуличом атырауские футболисты в этом году провели пять официальных игр, из них четыре проиграли и один матч сыграли вничью.



В среду ФК «Атырау» встречается с ФК «Шахтер».