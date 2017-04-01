Необходимость модернизации идеологии казахстанцев отметили на конференции в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках XXVII внеочередной партийной конференции Акмолинского филиала партии, на котором присутствовал весь областной актив состоялось обсуждение программной статьи Главы государства Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

В ходе конференции аким области Малик Мурзалин был избран председателем регионального филиала. В мероприятии также принимал участие секретарь партии «Нұр Отан» Фархад Куанганов.

Аким области Малик Мурзалин подробно раскрыл тезисы публикации Главы государства в газете «Егемен Казахстан», особо выделив основные приоритеты и направления развития Казахстана, подчеркнув, что ключевыми условиями являются модернизация образования и сохранение культурно-нравственных ценностей.

В своем выступлении председатель Акмолинского филиала ОО «Гражданский Альянс Казахстана» И. Терентьева отметила, что в программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Глава государства продолжает тему, которая ранее озвучена в его выступлениях: «У подножья Улытау», «План нации - Путь к казахстанской мечте», где говорится о необходимости качественной трансформации массового сознания и модернизации идеологии казахстанцев, при этом сохранив главное в национальном менталитете.

Редактор областной газеты «Арқа ажары» К.Торегожа подчеркнул, что в Казахстане идет духовное возрождение общества. За годы независимости проделана большая работа, но предстоит еще более масштабная деятельность в этом направлении.



