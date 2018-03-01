Некоторые микрорайоны могут быть подтоплены в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на небольшую толщину снежного покрова и запасы воды ниже нормы, в отдельных микрорайонах Костаная и в пригороде все же есть риск подтопления.

Об этом сегодня в ходе совещания в городском акимате сообщил руководитель отдела ЧС и гражданской защиты Геннадий Колчанов.

На сегодняшний день, по словам Г. Колчанова, толщина снежного покрова составляет 15 см, при норме 20 см, а запасы воды 20 мм, при норме 52 мм. Однако несмотря на это, приход воды в некоторых районах города в пригороде все же ожидается.

Ведомство из опыта прошлых лет делит весенний паводок на три этапа: это начало паводка на территории города, прохождение паводковых вод с полей через территорию города и сброс воды с Каратамарского водохранилища на реке Тобол.

Подтоплениям могут быть подвержены микрорайоны «Аэропорт», «Костанай 2», «Кунай», «Колесные ряды», «Дружба», «Северо-запад» и прилегающие к Тоболу улицы.

«На период паводка в случае эвакуации населения из мест затопления определены эвакоприемные пункты на 300 человек. Это СШ № 2 по ул. Дулатова, 72, школа № 14 по ул. Победы, 32, СШ № 1 по ул. Чехова, 98, общественный фонд «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» ул. 1 мая»,- сообщил Г. Колчанов.

Помимо этого, проведен расчет привлекаемого пассажирского транспорта для возможной эвакуации и для службы материально-технического снабжения; создан необходимый запас продуктов питания; при необходимости будет организована централизованная выдача питания пострадавшим от паводка и привлекаемым аварийно-техническим командам.

На сегодня, по информации ведомства, заготовлено 5 тысяч мешков с песком и 1500 кубометров щебня, а также топливо. До 10 марта коммунальщики намерены закончить вывоз снега с участков возможного подтопления.

5-6 марта в области планируется провести учения на предмет готовности к противопаводковым мероприятиям, где и планируется определить, насколько в регионе готовы к встрече большой воды.