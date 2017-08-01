Некоторые авиакомпании не знают о местонахождении своих самолетов - КГА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководство Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК на заседании по вопросам авиационной безопасности подвергло резкой критике работу компании в сфере малой авиации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, исполняющая обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации - главного государственного авиационного инспектора Тоты Амирова заявила, что некоторые авиакомпании вообще не знают, где находятся их самолеты.

«Было несколько случаев, когда нам доставляют ложную информацию о том, что происходит какое-то авиационное событие, горит самолет. Может быть, люди из населенных пунктов передают нам не всегда достоверную информацию. И нам приходится перепроверять. Были случаи, когда руководители авиакомпании или их представители в течение часа, или даже больше не могут вообще дать нам информацию, где находятся их борты. Они вообще не знают, где они находятся, что они делают», - сказала Тоты Амирова.

Она попросила более ответственные авиакомпании поделиться опытом, как они контролируют свои воздушные суда. «Может они поделятся опытом, потому что есть компании, которые вообще не контролируют (свои воздушные суда). Хотелось бы услышать, каким образом вы контролируете свои самолеты. (...) 21 век. Нужно использовать все новшества и технологий», -- отметила она.

Между тем, главному эксперту - старшему государственному авиационному инспектору управления летной эксплуатации при министерстве Даулетбаю Серикбаеву не понравилось, как руководители компании малой авиации отвечали на задаваемые вопросы.

«Здесь затрагивались те вопросы, которые ежедневно должны контролироваться и уполномоченным органом, а также командо-руководящим инспекторским составом авиакомпании. Задали вопросы, а вы не можете конкретно ответить на них. Вы должны четко знать нормативно-правовые акты, а также должны выполнять свои процедуры ежедневно, ежечасно. Вы должны знать, где ваши борты находятся и чем они занимаются ежеминутно. Когда мы запрашиваем, вы должны внятно сказать о его местоположении и чем они занимаются. Первые руководители и те, которые отвечают за безопасность полетов, я не считаю ваши ответы ответом», -сказал Даулетбай Серикбаев.

Он пришел к выводу, что авиакомпании не ведут на должном уровне организацию летной работы и обеспечение безопасности полетов. «Иногда некоторые компании не читают нормативные документы и не работают со своим коллективом. Перед тем, как выполнять авиационные работы, в начале года на должном уровне не проводите методическую часть. И когда приезжаете на совещания, вы должны быть готовыми», - резюмировал он.

По данным комитета в настоящее время 35 эксплуатантов имеют действующие свидетельства на выполнение авиационных работ, которыми эксплуатируются 374 воздушных судна. На 11 августа 2017 года зарегистрировано три катастрофы.