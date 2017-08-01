Неизвестный открыл стрельбу в клубе на юге Швеции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три человека ранены в результате стрельбы, открытой неизвестным в одном из клубов города Мальмё на юге Швеции, сообщает ТАСС.

Двое из пострадавших получили тяжелые травмы, сообщает газета Svenska Dagbladet.



Отмечается, что в момент стрельбы в клубе находились от 70 до 100 человек, после чего возникла паника. Место происшествия оцеплено.



Представитель местной полиции Анна Йоранссон заявила, что идет допрос свидетелей.

Фото: © EPA/NOELLA JOHANSSON