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Неизвестный открыл стрельбу в клубе на юге Швеции

Неизвестный открыл стрельбу в клубе на юге Швеции
13 Августа 2017 14:36 344

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три человека ранены в результате стрельбы, открытой неизвестным в одном из клубов города Мальмё на юге Швеции, сообщает ТАСС.

Двое из пострадавших получили тяжелые травмы, сообщает газета Svenska Dagbladet.

Отмечается, что в момент стрельбы в клубе находились от 70 до 100 человек, после чего возникла паника. Место происшествия оцеплено.

Представитель местной полиции Анна Йоранссон заявила, что идет допрос свидетелей.

Фото: © EPA/NOELLA JOHANSSON

Ключевые слова: Происшествия,
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