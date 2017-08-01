Неизвестный открыл стрельбу в клубе на юге Швеции
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три человека ранены в результате стрельбы, открытой неизвестным в одном из клубов города Мальмё на юге Швеции, сообщает ТАСС.
Двое из пострадавших получили тяжелые травмы, сообщает газета Svenska Dagbladet.
Отмечается, что в момент стрельбы в клубе находились от 70 до 100 человек, после чего возникла паника. Место происшествия оцеплено.
Представитель местной полиции Анна Йоранссон заявила, что идет допрос свидетелей.
Фото: © EPA/NOELLA JOHANSSON
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