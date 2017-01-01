Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту во Флориде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, США. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал NBC.

По данным CNBC, убиты три человека, еще девять получили ранения. Стрелявший задержан.

По свидетельству бывшего секретаря Белого дома Ари Флейшера, ставшего очевидцем происшествия, в аэропорту началась паника, однако позднее «все затихло».

Посетители и персонал Форт-Лодердейла эвакуированы, доступ в аэропорт закрыт. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд является главным транзитным узлом для авиакомпании Spirit Airlines. Близость к морскому порту Эверглейдс, обслуживающему круизные лайнеры, определяет его популярность среди американских туристов.