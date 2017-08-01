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Неизвестный открыл стрельбу с крыши здания в провинции Стамбул

Неизвестный открыл стрельбу с крыши здания в провинции Стамбул
15 Августа 2017 16:22 330

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неизвестный открыл стрельбу из помпового ружья в одном из районов провинции Стамбул. Об этом сообщил во вторник телеканал Habertürk.

По его данным, мужчина вышел на крышу здания в районе Эсеньюрт и начал вести стрельбу, передает ТАСС. С ним пытаются вести переговоры сотрудники полиции. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

 

Ключевые слова: Турция, Происшествия,
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