Неизвестный открыл стрельбу с крыши здания в провинции Стамбул
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неизвестный открыл стрельбу из помпового ружья в одном из районов провинции Стамбул. Об этом сообщил во вторник телеканал Habertürk.
По его данным, мужчина вышел на крышу здания в районе Эсеньюрт и начал вести стрельбу, передает ТАСС. С ним пытаются вести переговоры сотрудники полиции. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.
İstanbul Esenyurt'ta bir adam çatıya çıkıp pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı pic.twitter.com/u2gKfzXP5F— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 15 августа 2017 г.
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